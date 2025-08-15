Los informes de los Steelers preocupados surgen después de la práctica de la articulación ‘dominante’

El Pittsburgh Steelers han puesto muchos recursos en su secundaria, y durante la mayor parte de la primavera y el verano, esa secundaria ha parecido excelente, pero los informes afirman que no fue el caso contra lo muy formidable Tampa Bay Buccaneers Cuerpo de receptor abierto en la práctica conjunta el 14 de agosto.

«El trío Bucs WR de Mike Evans, Jalen McMillan y Emeka Egbuka parecían dominantes en gran parte de la práctica de hoy, y Evans sigue siendo una de las armas más imparables de la NFL en torno a la línea de goles», Buccaneers Team Reporter Scott Smith transmitió Después de la práctica de la articulación con los Steelers.

Del mismo modo, Tampa Bay Times venció al periodista Rick Stroud dijo: “Bucs WR Mike Evans no pudo cubrirse durante la práctica el jueves y ganó la mayoría de sus batallas con los Steelers CB Jalen Ramsey. Todd Bowles ha visto lo suficiente y no lo jugará [Saturday]. «

Stroud También se agregó más tarde que «después de revisar la cinta de la práctica de hoy, Todd Bowles me dijo que cree [quarterback] Baker Mayfield jugó tan bien hoy en el entrenamiento conjunto con los Steelers que no jugará en el partido del sábado por la noche «.

Ahora, para ser justos, todos estos son informes provenientes de Buccaneers Media. Por lo tanto, puede tomarlo con un grano de sal si lo desea, pero los reporteros de los Steelers no estaban tan seguros después de la sesión de práctica conjunta.

Los Steelers luchan por contener y mover la pelota contra Buccaneers en la práctica conjunta

El atlético Mike Defabo proporcionó un informe de práctica completa En el lado de los Steelers de las cosas, pero se aseguró de tener en cuenta que no se le permitió divulgar detalles basados en políticas de equipo para prácticas cerradas. Aún así, dio una idea de cómo las cosas iban a usar citas de los jugadores para contar la historia.

«En general, la defensa de los Steelers a menudo ha sido dominante contra la ofensiva del primer equipo en el campamento», escribió, en la batalla secundaria contra los Buccaneers WRS. «Residencia en [cornerback] La evaluación de Brandin Echols, los Buccaneers tuvieron más éxito, especialmente temprano. Egbuka dijo que la ofensiva de los Bucs ganó siete tiros 4-3 «.

También citó a Echols, quien admitió: «Simplemente no salimos con la energía. Salimos un poco más planos de lo habitual. Solo tenemos que arreglar eso».

En el otro lado del fútbol, no parece que Aaron Rodgers y la ofensiva tuvieran mucha más suerte, aparte de un barrido casi limpio en un simulacro de zona roja temprana de «siete tiros».

“La práctica de la articulación de Steelers y Bucs terminó con un taladro de dos minutos donde la ofensiva de los Steelers no recogió un primer intento, [tight end] Pat Free Muth confirmó: «Reporteros de ESPN Pittsburgh Brooke Pryor informó. «[Wide receiver] DK Metcalf dejó caer un pase en el segundo hacia abajo, pero el sentimiento general era que necesitaban limpiar un montón de cosas ”.

Defabo también transmitió una cita del centro Zach Frazier, quien calificó el juego de carrera y la línea general de la línea ofensiva «un poco descuidada».

En otras palabras, en una de las primeras pruebas verdaderas de los Steelers contra otro equipo de playoffs de 2024, Pittsburgh luchó. No es el fin del mundo, pero es un poco rudo para el entrenador en jefe Mike Tomlin y su lista de ganar ahora.