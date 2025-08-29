Yakarta, Viva – La última encuesta realizada por Populix titulada «Cómo las personas disfrutan de los podcasts en la vida diaria» revela hechos interesantes que Pueblo indonesio aparentemente preferido podcast o aquí en forma de un video en comparación con los empaquetados en el formulario audio.

La encuesta, a la que asistió 1.100 encuestados de Indonesia, mostró que el 54 por ciento de ellos prefiere el contenido de podcast en forma de video, mientras que aquellos que acceden a los podcasts en forma de audio son solo el 7 por ciento, ya que para el otro 39 por ciento acceden a dos tipos de contenido de podcast tanto de audio como de video.

El Jefe de Política e Investigación Social, Populix Vivi Zabkie, explicó aún más sus hallazgos de que los amantes promedio de los podcasts escuchaban dos o tres veces por semana.

«La mayoría de los oyentes tienden a sentir que 30 a 60 minutos es la duración correcta. Esto implica la alta gama de atención de los oyentes de podcast, y es una oportunidad para la exploración de contenido para los creadores en Indonesia», dijo, el jueves 28 de agosto de 2025.

De las muchas plataformas digitales que presentan podcasts, resulta que YouTube es el PLOTOFRM más utilizado para ver un video de podcast con un porcentaje de usuario de hasta 96 por ciento, seguido de Tiktok, Instagram Reels y Snack Video.

Además, se sabe que la noche es el momento más elegido para escuchar el podcast porque la situación es más tranquila y más personal con un 43 por ciento escuchando el podcast entre 20.00-22.00.

Se planea que los informes completos sobre los hábitos de los indonesios que accedan a este podcast se explican que se explican la populix más completa en Radiodays Asia 2025 el 1 al 3 de septiembre de 2025.

Radioodia Asia es la única conferencia en Asia que une empresas del mundo de la radio, el audio y los podcasts.

Este evento fue iniciado por los actores de la industria de radio y podcasts asiático y australiano cooperando con Europa de Radiodays. Con motivo de los Radiodays de Asia 2025, Indonesia, por primera vez, organizando.

«Se espera que todos los participantes puedan compartir experiencias y conocimientos relacionados con las tendencias de los medios internacionales, la última tecnología, el desarrollo de contenido, también abriendo diversas oportunidades comerciales», dijo el CEO de Radiodays, Peter Niegel.