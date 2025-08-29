Los indonesios dependen de YouTube e Instagram

Yakarta, Viva – Informe del informe de consumo de medios de Indonesia de YouGov 2025 lanzado por el Instituto de Investigación de Indonesia de YouGov YouTube Y Instagram es la plataforma de redes sociales más utilizada Pueblo indonesio.

YouTube es utilizado por el 81 por ciento de los usuarios de las redes sociales en Indonesia, mientras que Instagram se usa hasta el 74 por ciento de los usuarios.

El gerente general de YouGov Indonesia, Edward Hutasoit, explicó que las dos redes sociales fueron ampliamente utilizadas por la generación de la Generación Z y la mayor generación (Millennials, Gene X y Baby Boomers).

«YouTube en general número uno (más utilizado) donde hay el 81 por ciento de los usuarios de redes sociales que usan YouTube. La Gen Z también usa YouTube, pero más tendencias o más populares entre las generaciones anteriores. Instagram es la plataforma más utilizada», dijo, jueves 28 de agosto de 2025.

Edward explicó que las dos plataformas tienden a ser más utilizadas por las generaciones anteriores.

Los usuarios de YouTube de grupos de generación anterior alcanzaron un porcentaje del 84 por ciento, mientras que en el gen Z ascendieron al 78 por ciento.

Mientras tanto, el porcentaje de usuarios de Instagram de la generación anterior se registró en 75 por ciento, un poco más que el gen Z, 73 por ciento.

Por el contrario, el gen Z es más dominante usando X y Pinterest que la generación anterior.

La encuesta YouGov muestra el 44 por ciento del gen Z usando X, más alto que solo el 30 por ciento entre las generaciones anteriores.

Se puede ver una tendencia similar en Pinterest, que es utilizada por el 33 por ciento del gen z, más del doble de la generación anterior, que es solo del 16 por ciento.

Después de YouTube e Instagram, Tiktok ocupa el tercer lugar con una tasa de uso del 64 por ciento, seguida de Facebook hasta el 61 por ciento, x hasta el 37 por ciento y Pinterest utilizado por el 24 por ciento de los usuarios de las redes sociales.

Otras plataformas que también se registran son LinkedIn (14 por ciento), Quora (7 por ciento), Snapchat (5 por ciento) y otras plataformas del 3 por ciento.

Edward también explicó que uno de los hallazgos interesantes de esta encuesta fue que a la mayoría de los indonesios les gusta consumir muchos medios al mismo tiempo.

Por ejemplo, navegaron en las redes sociales mientras escuchaban podcasts o miraban televisión. Un total de siete de cada diez usuarios de redes sociales afirmaron usar las redes sociales simultáneamente con otro consumo de medios.

Tarifa de Edward, este fenómeno es una gran oportunidad que los empresarios pueden utilizar, especialmente en la planificación de estrategias publicitarias.

«En realidad, si podemos ver que esta es una oportunidad o brecha que puede ser utilizada por los actores comerciales en general. En las redes sociales, este es un patrón que debe ser conocido y estudiado más a fondo en la planificación, por ejemplo, la planificación publicitaria», dijo.

Según él, esto es cada vez más relevante porque tres de los cuatro usuarios de redes sociales en Indonesia dijeron que habían realizado una compra después de ver anuncios en las plataformas de redes sociales.

«Es por eso que es muy importante entender esto, porque su decisión (usuarios de redes sociales) puede ser influenciada a través de la aplicación. Esto es muy interesante, porque están expuestos regularmente, todos los días, con las redes sociales», dijo Edward.

La encuesta realizada por Youugov tuvo lugar el 16 de abril al 1 de mayo de 2025. Los resultados de esta encuesta se tomaron de muestras en línea que representan a la población nacional con más de 1,000 encuestados indonesios.