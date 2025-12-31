Los índices de honores del Kennedy Center se desploman tras la toma de posesión de Trump

Calificaciones para el Centro Kennedy Los honores sufrieron una fuerte caída este año, según un informe del Correo de Washington. La escasa participación se produce poco después Donald Trump añadió su nombre al histórico foro.

Los Kennedy Center Honors de este año, organizados por Trump, tuvieron un promedio de 3,01 millones de espectadores, según un informe de Nielsen obtenido por el Post de CBS. Eso representa una caída del 25% con respecto a las cifras del año pasado. El programa de 2024 alcanzó un mínimo histórico de 4,1 millones de espectadores después de alcanzar los 4,5 millones de espectadores el año anterior.

El Centro Kennedy no respondió de inmediato a VariedadSolicitud de comentarios.

Trump es el primer presidente en ejercicio en ser anfitrión de los Kennedy Center Honors, que celebran a “individuos cuyas contribuciones únicas han dado forma a nuestro mundo”, según el sitio web de la organización. Los homenajeados de este año fueron George Strait, Sylvester Stallone, KISS, Michael Crawford y Gloria Gaynor.

El 6 de diciembre, el día antes del evento, Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca, “Va a ser algo en lo que creo y voy a hacer una predicción: este será el programa de mayor rating que jamás hayan hecho y han obtenido bastante buenos ratings, pero no hay nada como lo que sucederá mañana por la noche”.

Trump se ha propuesto remodelar el Kennedy Center a su imagen durante su segundo mandato, llegando incluso a cambiar el nombre del lugar “El Centro Conmemorativo para las Artes Escénicas Donald J. Trump y John F. Kennedy” a mediados de diciembre. El cambio de nombre ha tenido un impacto significativo y varios actos programados han sido cancelados. cancelaron sus próximas actuaciones como resultado.