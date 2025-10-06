Los incrementos del premio de historias no contadas de Tribeca para el festival del 25 aniversario

El Tribeca Festival y AT&T han aumentado su premio de producción principal del Programa de historias AT&T de $ 1 a $ 1.2 millones para el 25 aniversario del festival en 2026. El programa, que proporciona fondos, empoderamiento y apoyo para los cineastas emergentes, es el premio de producción cinematográfica sin restricciones más grande de su tipo en el mundo.

El programa se lanzó en 2017 y cada año otorga a un nuevo cineasta de cineasta para producir una función junto con la tutoría, el apoyo y un estreno garantizado en el Festival Tribeca. Desde su inicio, el programa ha apoyado 40 proyectos y ha producido ocho películas ganadoras, algunas de las cuales han obtenido una distribución en plataformas principales como Netflix y HBO Max.

«El cine independiente nunca ha sido más difícil, y demasiadas historias vitales nunca llegan a la pantalla. Las historias incalculables cambian eso», dijo Jane Rosenthal, CEO y cofundadora de Tribeca Enterprises. «No solo les da a los cineastas los medios para crear: ayuda a garantizar que se ve su trabajo. Con fondos, tutoría y apoyo de distribución, el programa abre puertas que de otro modo podrían permanecer cerradas. Este premio ampliado dará a los narradores audaces la oportunidad de soñar más grande, ir más allá y llegar a las audiencias que sus historias merecen».

Las solicitudes para el premio 2026 Untold Stories ahora están abiertas y cerradas el 6 de febrero. El ganador recibirá la subvención de $ 1.2 millones en el festival del próximo año.

Los cineastas pueden postularse ahora en tribecafilm.com/untoldstories.