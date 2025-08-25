Los incentivos de importación de automóviles eléctricos terminaron en 2025, el gobierno se centró en la producción local

Yakarta, Viva – El gobierno asegura incentivo Importar batería de vehículo eléctrico (BEV) en forma de completamente acumulado (CBU) terminará de acuerdo con las disposiciones. Esto se refiere al Reglamento del Ministro de Inversión Número 6 de 2023 JO. Número 1 de 2024.

Los incentivos que son válidos desde febrero de 2025 permiten a BEV importar solo pagar un impuesto del 12% de la tasa normal del 77%. De esa manera, los consumidores obtienen alivio de hasta el 65%.

Sin embargo, esta instalación es temporal con la fecha límite para la solicitud hasta el 31 de marzo de 2025 y es válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Después de eso, el esquema se reemplazará con un compromiso de producción de acuerdo con el nivel de componentes nacionales (TKDN).

Director de la industria marítima, los equipos de transporte y el equipo de defensa del Ministerio de Industria, Mahardi Tunggul Wicaksono, enfatizó: «Es decir, podemos decir que los incentivos de importación terminarán a fines de 2025, según las regulaciones existentes». También mencionó que había seis compañías que habían ingresado a este programa con un plan de inversión de Rp 15 billones.

El gobierno está dirigido a los participantes del programa a cambiar a la producción local en etapas. En 2026, TKDN debe cumplirse 40%, luego aumentaron un 60% en 2027, hasta el 80% para 2030.

Datos de Kemenperin muestran, población vehículo La electricidad en Indonesia está aumentando rápidamente. En 2024, el número de 207 mil unidades creció un 78% en comparación con el año anterior.

También se observan cambios en las preferencias del consumidor al aumentar la cuota de mercado de BEV y el vehículo eléctrico híbrido (HEV). «Por el contrario, el vehículo basado en el motor de combustión interna (ICE) ha disminuido la cuota de mercado del 99.64% en 2021 a 82.2% en enero -junio de 2025», dijo, citado Viva Automotive Lunes 25 de agosto de 2025.

La Asociación Indonesia de la Industria Automotriz (Gaikindo) evaluó que los incentivos de BEV importados lograron acelerar la adopción. Sin embargo, las políticas futuras deben mantener el equilibrio para que la industria automotriz nacional continúe creciendo.

El Secretario General de Gaikindo, Kukuh Kumara, dijo: «En esencia, no dejes que el mercado de automóviles disminuya. De hecho, más tarde, el tema de las ventas de automóviles indonesios fue derrotado por Malasia, a pesar de que los datos claramente aún no se veían».

Los académicos también fomentan el enfoque de los incentivos para ser dirigidos a la producción local. «Si este incentivo se extiende, conducirá a la coherencia de la injusticia y la política, interrumpirá el clima de inversión y no de acuerdo con los objetivos iniciales de hacer de Indonesia la base de producción de BEV», dijo Riyanto de LPEM UI.