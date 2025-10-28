Los huracanes de Carolina buscan hacer otro intercambio exitoso

El huracanes de carolina Parece que van a hacer otro movimiento importante en el mercado comercial por tercera temporada consecutiva. Hace dos años Carolina adquirió Pingüinos de Pittsburgh extremo Jake Guentzel antes de la fecha límite de cambios. Si bien el ex campeón de la Copa Stanley se destacó en Raleigh y estaba abierto a volver a firmar con el equipo, finalmente se unió al Relámpago de la Bahía de Tampa en la temporada baja de 2024.

Luego, los Canes sorprendieron al mundo del hockey al cambiar por el ex Avalancha de Colorado superestrella Mikko Rantanen en enero. Esta medida, sin embargo, salió mucho peor que el acuerdo con Guentzel. Rantanen no encajaba del todo en el equipo de Rod Brind’Amour, y los Canes rápidamente cambiaron al extremo al Estrellas de Dallas Después de sólo 13 juegos.

A pesar de hacer dos movimientos masivos, los Canes no han podido superar el obstáculo en los playoffs. Con Guentzel, Carolina fue derrotada en octavos por Nueva York guardabosques. La temporada pasada, el equipo fue eliminado por Florida. panteras en la final de la Conferencia Este.

Huracanes GM no tiene miedo de dar otro golpe

Aunque los intercambios antes mencionados no dieron resultado, el gerente general de Canes, Eric Tulsky, ha afirmado que está preparado para hacer otra apuesta. “Siempre buscamos mejorar”, Tulsky le dijo a Michael Russo de The Athletic. «Vamos a analizar todo lo que surja, ya sea que algo sea etiquetado como caza mayor o como movimientos más rutinarios. Eso es una cuestión de cómo los medios y los fanáticos quieran verlo».

«Pero simplemente estamos buscando cualquier cosa que podamos encontrar que mejore a nuestro equipo. Creo que todos los equipos quieren traer estrellas si pueden. Las estrellas son difíciles de conseguir. Si vemos una oportunidad de conseguir un jugador, una estrella casi siempre hace que tu equipo sea mejor y por eso siempre será algo de lo que hablaremos».

Tulsky también parece dispuesto a hacer un movimiento a principios de la temporada 2025-26. Russo ha afirmado que Carolina llamó previamente al Minnesota salvaje respecto a Kirill Kaprizov. El futuro del extremo superestrella en Minnesota estaba en el aire y los Canes expresaron interés en un posible intercambio con los Wild. Kaprizov, sin embargo, finalmente acordó una extensión de 136 millones de dólares con su club actual.

Carolina tiene espacio en el tope salarial, empata como contendiente a la Copa

Con Kaprizov fuera del tablero, los Canes tendrán que buscar refuerzos en otra parte. Una posición particular que Carolina necesita fortalecer es la de centro. La estrella del equipo Sebastian Aho y el capitán Jordan Staal están asegurados en la posición. Brind’Amour también ha probado a Logan Stankoven como centro para comenzar la temporada. Aunque ha jugado bastante bien en el papel, ha logrado ganar sólo el 45% de sus enfrentamientos.

Un jugador que podría estar disponible es Nazem Kadri. el veterano Llamas de Calgary Es probable que el centro se dirija al bloque comercial esta temporada debido a la decepcionante trayectoria del equipo. Información privilegiada del hockey Darren Dreger incluso ha afirmado que los Canes probablemente ya se hayan acercado a los Flames con respecto a Kadri. El pívot suma actualmente siete puntos en 10 partidos en lo que va de temporada.

De acuerdo a CapWages.comLos Canes actualmente tienen más de $8 millones en espacio salarial para jugar. Este número en particular es el más alto entre los contendientes percibidos de la Copa Stanley. A pesar de tener ya un equipo de primer nivel, Carolina se ha posicionado bien para seguir mejorando mientras buscan su primer campeonato desde 2006.