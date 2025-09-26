Los hoteles protagonizados en Bali reciben 3 meses para manejar la basura, si se va a violar para ser sancionados

Denpasar, Viva – Ministro de Medio Ambiente (LH) Hanif Faisol Nurofiq dio tres meses al propietario de alojamiento turístico, como la hospitalidad en Bali para manejar basura a ellos.

El ministro Hanif al margen de plantación de árboles en Taman Kehati, Das Ayung, Denpasar, dijo el viernes que la política se dirigió principalmente a hotel sembrado de estrellas.

«Hemos evaluado todos los elementos, incluidas las responsabilidades de los hoteles Star en Bali, la ciudad de Denpasar y Badung que hemos evaluado, discutiremos los resultados de la evaluación más adelante», dijo.

Ministro de Medio Ambiente (LH), Hanif faisol nurofiq Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

El ministro LH explicó que los hoteles estrella son el objetivo inicial porque deben tener una alta rotación, lo que significa que también produce desechos y desechos en grandes volúmenes.

Después del hotel, la próxima etapa del Ministerio de Medio Ambiente se dirigirá a restaurantes protagonizados para manejar la basura que producen.

«Entonces, (hotel protagonizado) que controlamos primero, más tarde en la tarde, con el gobernador de Bali discutiremos junto con ellos (actores de negocios de alojamiento) para darles los próximos tres meses para mejorarse», dijo.

El gobierno pedirá a las empresas que mejoren su gobierno de gestión de residuos, luego evalúen y existe una etiqueta para los hoteles que han cumplido con los requisitos.

Mientras tanto, para los hoteles que violan, el Ministro de LH afirmó que no duda en imponer sanciones para ver la gravedad de las condiciones de desechos en Bali, además las reglas hechas a los actores comerciales según él no son difíciles, por lo que debe seguir fácilmente.

«Debido a que Bali es importante, cada un paso es mal que toleramos, también hay un daño que definitivamente ocurrirá», dijo, enfatizando.

«Entonces, para Bali con suficiente sabiduría local que no se encuentra en otro lugar, debemos construir este paso», dijo.

Hanif Faisol dijo que la política de gestión de residuos debe ser aprobada por el negocio de alojamiento en todo Bali a pesar de que los recién evaluados en Denpasar y Badung. (Hormiga)

