Los homenajeados de Ebony Power 100 incluyen a Teyana Taylor y Olandria de Love Island

Estrella de “Una batalla tras otra” Teyana Taylor y «Isla del Amor Estados UnidosLa destacada Olandria Carthen estará entre los homenajeados especiales en la edición de este año. Poder de ébano 100 Gala.

Taylor será reconocida como Artista del Año en la ceremonia, prevista para el 4 de noviembre en el Beverly Hilton de Los Ángeles. El premio rinde homenaje al talento multifacético por “redefinir el significado de artista para una nueva generación”, luego de una serie de éxitos recientes que incluyen una actuación digna de premio en la última película de Paul Thomas Anderson y el lanzamiento del álbum visual, “Escape Room”.

Carthen, quien se convirtió en una sensación de las redes sociales después de aparecer en “Love Island USA”, es el ganador del premio de elección popular votado por los fanáticos. Carthen fue nominado junto a la leyenda del teatro ganadora del Tony Audra McDonald, la cantante Elmiene, la congresista Jasmine Crockett, la estrella del tenis Taylor Townsend y la nominada al Emmy Tracee Ellis Ross.

Ross también recibirá honores especiales en la ceremonia; Se le entregará el prestigioso premio Pathbreaker of the Year, en reconocimiento a su arte y trabajo para promover la representación y la inclusión en las industrias del entretenimiento y la belleza.

Completan la lista de homenajeados especiales la supermodelo Iman, quien recibirá el premio Icono del Año en celebración de sus 50 años de carrera pionera en la moda; Lonnie G. Bunch III, el decimocuarto secretario del Smithsonian, que recibirá el premio Humanitario del Año; y la leyenda de la NBA convertida en titán empresarial Shaquille O’Neal, quien recibirá el premio al Emprendedor del Año.

El comediante, escritor y actor Robin Thede será el anfitrión de la Gala Ebony Power 100, que celebra el 80 aniversario de la histórica marca.

Dirigido por el director ejecutivo Eden Bridgeman Sklenar, Ebony continúa celebrando y elevando la excelencia de los negros y la lista de homenajeados de Power 100 del año encarna esa misión. La lista incluye a Michelle Obama y Craig Robinson (como presentadores de “The IMO Podcast”), Blue Ivy Carter, la creadora de “Girlfriends” y “Forever” Mara Brock Akil, el ganador del Emmy y nominado al Oscar Sterling K. Brown, la ganadora del Tony Kara Young, el linebacker de los Indianapolis Colts Zaire Franklin, el reciente alumno de “SNL” Ego Nwodim, la creadora y activista RaeShanda Lias, el codirector ejecutivo de Waymo, Tekedra N. Mawakana, el piloto de NASCAR Bubba Wallace y las estrellas de “Sinners” Wunmi Mosaku y Miles Caton.

La lista completa de homenajeados de Power 100, que rinde homenaje a los líderes que moldean la cultura en 10 categorías: artistas residentes, disruptores empresariales, cruzados comunitarios, potencias del entretenimiento, la próxima generación (estrellas en ascenso menores de 40 años), creadores influyentes, líderes en deportes, expertos en medios, innovadores de la música y pioneros de STEM, se pueden encontrar en el sitio web de Ebony. sitio web.