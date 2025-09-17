Los hombres virales fingen ser golpeados en Cirebon, la policía asegura inmediatamente a los perpetradores

Cirebon, Viva -Un video muestra una acción criminal con un modo de fingir ser golpeado por un vehículo lleno de gente en las redes sociales. Este incidente ocurrió en el área de Kesambi Street, Cirebon City, West Java, el martes (16/09/2025).

En una grabación de 28 segundos que se extendió en Facebook, un hombre de barbilla larga con una camisa negra se acercó al auto que pasaba. Luego se dejó caer como si fuera golpeado y sostuvo el espejo retrovisor del automóvil.



Los hombres fingen ser golpeados en Cirebon Viral en las redes sociales Foto : Captura de pantalla de redes sociales

El conductor asustado inmediatamente pisó el gas. La voz de la mujer en el video también escuchó gritar: «¡Por favor, por favor, aquí hay gente que fingen, fingiendo ser golpeados!»

La acción de repente hizo una conmoción de los ciudadanos. Respondiendo a los disturbios públicos, el equipo de la policía de Cirebon City Satresk se movió inmediatamente y logró asegurar al hombre con las iniciales TM (35) que era sospechosa de ser el autor.

El jefe de policía de Cirebon City, AKBP Eko Iskandar, confirmó el incidente. Dijo que su partido inmediatamente siguió los informes de los residentes hasta que los perpetradores fueron asegurados con éxito.

«Todavía estamos profundizando para descubrir el modo de los perpetradores. Según el reconocimiento inicial, los perpetradores sintieron que alguien se estrelló mientras organizaba estacionamiento y fue perseguido, resultó ser un automóvil», dijo el jefe de policía de Cirebon, AKBP Eko Iskandar, miércoles (9/17/2025).

Agregó que la policía también había pedido información de la víctima para la continuación del proceso legal. «Nos hemos puesto en contacto con la víctima para que venga a la policía de Cirebon City y haga un informe oficial, porque este caso continúa», concluyó.

Por sus acciones, TM ahora es acusado bajo el Artículo 368 Párrafo 1 del Código Penal sobre extorsión con violencia. La sentencia máxima de esperar a la espera durante seis años en prisión.