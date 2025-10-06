Los hombres virales admiten que el TNI no está dispuesto a pagar las tarifas de OJOL, aparentemente solo trabajadores independientes

MientrasVIVA – un jinete Ojek en línea (ojol) Se ve furioso en hombres uniformados TNI se negó a pagar después de ser entregado a su casa. El evento fue repentinamente viral en las redes sociales.

A través de videos de Instagram @voluntario.netizenParece que el hombre del uniforme de camuflaje TNI trató de evitar cuando Ojol lo facturó por el costo de viajar.

En la narración de carga se transmitió que este incidente comenzó cuando un Ojol recibió una orden fuera de línea de la mosca sobre el área de Jamin Ginting, Medan City, North Sumatra a Los códigos Bukit Baram.

Por su apariencia, se vio al pasajero convincente porque usó un uniforme TNI completo. No es sorprendente que el conductor solo creyera que los pasajeros eran un ejército real.

Sin embargo, comenzó a surgir sospechas cuando llegó al área de Kodam, el hombre del uniforme en realidad pidió ser escoltado nuevamente a su casa en Jalan Sei Mencirim. Sin sospecha, Ojol también obedeció la solicitud y continuó el viaje.

Surgen problemas cuando han llegado a la ubicación del destino. En lugar de pagar un costo de viaje, el hombre argumentó que no había recibido un salario y solicitó que el pago se realizaría más tarde. Por supuesto, esto hace que Ojol se moleste.

«Sintiéndose sospechoso, el conductor inmediatamente solicitó una identidad, y eso es correcto, la profesión no es el TNI, ¡pero el trabajo está suelto! ¡Al final, al conductor no recibió un centavo! « Así, la narrativa cargada, citada el lunes 6 de octubre de 2025.

Este fraude también se enfureció al público. Muchos ciudadanos condenaron las acciones de los perpetradores que empañaron el buen nombre de la institución TNI fingiendo ser un soldado solo para dar un viaje gratis.