Los hombres en Sragen fueron encontrados muertos en un pozo viejo con una profundidad de 25 metros

Sragen, Viva – Se encontró un hombre de mediana edad llamado Wawan Wiyono (47), residente de Hamlet Geneng, Village de Karangasem, distrito de Tanón, Regencia de Sragen. morir Después de caer en bien excavación. Se sabe que las víctimas tienen antecedentes de discapacidad mental o personas con trastornos mentales (ODGJ).

Este incidente fue descubierto por primera vez por el padre de la víctima, Pupanto (73), que originalmente estaba buscando a su hijo en la casa pero no fue encontrado. En su búsqueda, obtuvo información de los vecinos que Wawan se vio paseando por el pozo.

«El testigo dijo que la víctima fue vista caminando de un lado a otro por el pozo. Luego, el padre de la víctima buscó a la víctima en el pozo», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Sragen, AKP Sigit Sudarsono, el sábado (27/09/2025).

El proceso de evacuación de los hombres encontrados muertos en el pozo, sragen Foto : Mahfira putri/tvone/sragen

Cuando llegó a la ubicación, Pupanto se sorprendió al encontrar la vieja tabla de cobertura del pozo en condiciones abiertas. Había regresado a casa para comprar una linterna para asegurarse, luego regresó e iluminó en un pozo que estaba a unos 200 metros de su casa. Desde allí descubrió que su hijo estaba en la parte inferior del pozo.

Pupanto gritó la ayuda de los residentes locales. Sin embargo, cuando se le llamó, la víctima no respondió. Luego, los residentes informaron el incidente a la estación de policía de Tanon.

La evacuación fue llevada a cabo por un equipo conjunto de voluntarios, BPBD, la policía de Sragen Inafis y Damkar. El proceso de levantar el cuerpo duró bastante tiempo porque el pozo tenía una profundidad de alrededor de 20-25 metros. Con el equipo de rescate vertical, el cuerpo de la víctima finalmente fue evacuado con éxito.

«Después de ser evacuado con éxito, el equipo médico realizó un examen externo del cuerpo de la víctima con los resultados de no signos de violencia. Solo había heridas abiertas en la frente y en la cabeza, heridas abiertas en la pierna derecha, la cizalladura de la rodilla izquierda», explicó.

La víctima fue declarada muerta. El cuerpo fue entregado a la familia para ser enterrado. (Mahfira Putri/Tvone/Sragen)