VIVA – Falla Equipo Nacional Indonesia avanzó a la quinta ronda de clasificación Copa del Mundo 2026 recibió gran atención, no sólo del público indonesio, sino también de los Países Bajos, el país de origen Patricio Kluivert.

El conocido medio de comunicación holandés Voetbal Primeur criticó duramente los comentarios del observador del fútbol holandés Valentijn Driessen. Consideró que Kluivert y sus filas de funcionarios habían fracasado estrepitosamente a pesar de que había muchas figuras del País de los Molinos de Viento.

«Aunque había muchas figuras de Holanda en todos los niveles de la plantilla y de la plantilla, fueron eliminadas por Irak», afirmó Driessen, citado por Voetbal Primeur.

«Mala actuación contra oponentes mucho más débiles. Esto sin duda conducirá a un día de ajuste de cuentas, y la mayoría de las figuras de los Países Bajos pronto se verán obligadas a abandonar Yakarta. Con el sello: No es digno», subrayó.

Este comentario brusco pareció una bofetada al cuerpo técnico. Selección Nacional de Indonesia que ahora está dominado por figuras holandesas. Además de Kluivert, están los nombres de Alex Pastoor y Denny Landzaat como entrenadores asistentes, Alexander Zwiers como director técnico y Jordi Cruijff como asesor técnico.

La cosa no termina ahí, la selección nacional de Indonesia también cuenta con Simon Tahamata en el puesto de cazatalentos principal, así como con Gerald Vanenburg, quien anteriormente dirigió la selección nacional sub-23. Entre bastidores del equipo Garuda también se encuentran otros nombres como Regi Blinker, Sjoerd Woudenberg, Tom Stevens y Jordy Kluitenberg.

Sin embargo, en medio de duras críticas de su país de origen, PSSI Parece conservar todavía a Kluivert y su equipo. Hasta ahora no ha habido señales de que se esté llevando a cabo una evaluación a gran escala.

El público empezó a cuestionar la actitud de la federación: si los holandeses incluso dijeron que no era apta, ¿por qué el PSSI seguía haciendo la vista gorda?