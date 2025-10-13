Los hipopótamos sobrevivieron en Europa central hasta hace 31.000 años, revela un nuevo estudio de fósiles







Los hipopótamos, que hoy viven sólo en el África subsahariana, lograron sobrevivir en Europa central mucho más tiempo de lo que pensaban los científicos. Nuevos análisis de fosilizado Los huesos revelan que estos animales vivieron en el Graben del Alto Rin hace aproximadamente 47.000 y 31.000 años, durante la última edad de hielo. Durante décadas, los científicos creyeron que los hipopótamos comunes desaparecieron de Europa central hace unos 115.000 años, marcando el final del último período interglacial.

Sin embargo, la nueva investigación, dirigida por expertos de la Universidad de Potsdam, el Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, el Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie Mannheim, ETH Zúrichy otros colaboradores internacionales, revela que los hipopótamos continuaron habitando el Graben del Alto Rin en lo que hoy es el suroeste de Alemania hace aproximadamente 47.000 y 31.000 años. Esto significa que resistieron hasta la última edad de hielo, sobreviviendo en una región que alguna vez se consideró demasiado fría para animales tan amantes del calor.

