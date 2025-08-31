Los hindúes de habla bengalí más cómodos en Assam en los últimos 10 años: Himanta







Assam Ministro Principal Himanta Biswa Sarma El domingo afirmó que los hindúes de habla bengalíes han sido «más cómodas» en el estado bajo el gobierno del BJP en los últimos 10 años, y dijo que su gobierno ha estado trabajando para resolver los problemas que enfrenta la comunidad.

También afirmó que su gobierno ha estado frustrando los intentos de Bangladesh de ingresar ilegalmente al país.

«Hemos estado resolviendo todos los problemas que enfrentan los hindúes-bengalíes uno por uno. Nos aseguramos de que recuperaron sus tarjetas Aadhaar. Hemos dejado de abofetear los nuevos casos de ciudadanía contra ellos», dijo Sarma al margen de un programa.

«No creo que ningún gobierno anterior haya hecho tanto como yo. Pero todo debe hacerse a través de un proceso; de lo contrario, el tribunal lo detendrá», agregó.

El primer ministro dijo que los hindúes de habla bengalí han sido «más cómodas en el estado bajo el gobierno de BJP en los últimos 10 años».

Afirmando que todos los problemas entre asameses y personas de habla bengalí ahora han disminuido, dijo: «Los hindúes se identifican por su religión, y no por lenguaje».

Cuando se le preguntó sobre el número de bangladesíes ilegales empujados hacia atrás en la frontera internacional, Sarma respondió: «No es apropiado dar cifras. Cuando llegue el momento, daremos las cifras».

Agregó que Bangladeshis puede intentar entrar en Tripura, Dawki en MeghalayaMankachar o Sribhumi en Assam, pero «nuestras fuerzas de seguridad los han estado enviando de regreso».

«Estamos tomando medidas para garantizar que no se pueda tener lugar una nueva infiltración», afirmó.

Al señalar que varios intermediarios habían sido arrestados, Sarma dijo: «Es lamentable que muchos de ellos sean hindúes. En Tripura, Dalaals (intermediarios) son todos hindúes. Ayudan a una persona a cruzar la frontera durante 20,000 rupias».

Cuando se le preguntó sobre la acusación del diputado de TMC Sushmita Dev de que los hindúes de habla bengalíes enfrentan problemas en Assam, el CM dijo: «Quiere romper la sociedad hindú, pero nosotros somos uno».

«¿Cómo puede alguien que ha dejado su propio lugar desafiarme? Ningún líder político deja su origen. Pero ella ha dejado a Assam y viene aquí como invitada ahora», agregó Sarma, refiriéndose a Dev, nativo de Silchar y ex diputado de Lok Sabha, que ahora es miembro de Rajya Sabha de Bengala Occidental.

Sarma también sostuvo que el BJP y Primer Ministro Narendra Modi otorgó la máxima importancia para el idioma bengalí.

Cuando se le pidió que comentara sobre los comentarios reportados del líder de BJP, Amit Malviya, sobre el idioma bengalí, Sarma dijo: «No sé qué ha dicho Malviya. Es importante lo que dice Narendra Modi».

«El idioma bengalí no se puede llamar un idioma bangladesh. Sarma agregó, aludiendo a la decisión del Centro de otorgar a Bengalí el estado de un idioma clásico.

