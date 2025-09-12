Los hermanos de Sritex Boss se convierten oficialmente en un sospechoso nuevamente, esta vez relacionado con el lavado de dinero

Yakarta, Viva – El drama de la ley que envolvió el gigante textil de PT Sri Rejeki Isman tbk (Sritex) calentarse. Dos jefes de Sritex, Iwan Setiawan Lukminto (ISL) e Iwan Kurniawan Lukminto (IKL), determinaron oficialmente la oficina del fiscal general (AGO) como sospechar acto criminal lavado de dinero (TPPU) En el caso de Bank Jumbo Credit.

La determinación se llevó a cabo desde el 1 de septiembre de 2025. Esto fue revelado por el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna.

«El sospechoso ha sido nombrado (ISL e IKL)», dijo, el viernes 12 de septiembre de 2025.

El ex director gerente Sritex Iwan Setiawan Lukminto (centro) fue escoltado por oficiales. Foto : Entre fotos/dhemas reviyanto/rwa.

Este caso se originó en la supuesta corrupción de crédito que otorga a varios bancos a Sritex. Desde el desarrollo, el Fiscal General encontró un rastro de lavado de dinero que arrastraba los nombres de los dos hermanos y hermanas de la compañía textil.

Se sospechaba que Iwan Setiawan, quien era el presidente presidente, usaba fondos de crédito para cubrir la deuda privada para comprar activos de valor fantástico. Mientras que el hermano menor, Iwan Kurniawan, como subdirector del presidente, firmó una solicitud de crédito al Banco Central de Java en 2019.

Anteriormente, los dos ya habían sido nombrados sospechosos en un caso de presunta corrupción de crédito que involucraba a varios bancos. Inicialmente, Iwan Setiawan era sospechoso. Entonces, su hermano menor, Iwan Kurniawan, solo lo siguió.