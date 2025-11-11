Los Herederos Del Héroe Nacional Recibirán 50 Millones De IDR Al Año

Jacarta – Ministro de Asuntos Sociales (Ministro de Asuntos Sociales) Saifullah Yusuf o Gus Ipul decir cada familia o heredero héroe nacional recibirá asistencia de apoyo en forma de Dinero por valor de 50 millones de IDR cada año.

«Brindamos un apoyo de 50 millones de IDR al año», dijo Gus Ipul a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, citado el martes 11 de noviembre de 2025.

Gus Ipul dijo que la cantidad nominal de dinero entregada no es demasiado grande a pesar de que es una forma de apoyo del estado.

«Si miras el valor no es tanto, pero esto es parte de honrar, apreciar para que las familias puedan seguir construyendo el espíritu de los héroes. Por favor no mires el valor, sino continuar la amistad», explicó.

Anteriormente se informó que el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto otorgó el título de héroe nacional para el periodo 2025 a 10 figuras.

Varias figuras que recibieron este título incluyen al segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto, el cuarto presidente de la República de Indonesia, Abdurrahman Wahid o Gus Dur, y el activista sindical Marsinah.



Marcos de fotos de figuras que recibieron el título de Héroe Nacional, incluido el segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto, y el activista sindical Marsinah.

La premiación se llevó a cabo en el Palacio de Estado, en el centro de Yakarta, con motivo del Día de los Héroes, que se celebra hoy, lunes 10 de noviembre de 2025.

La concesión del título de héroe se lleva a cabo con base en el Decreto del Presidente de la República de Indonesia (Keppres) Número 116 de 2025 sobre la concesión del título de héroe nacional.

A continuación se detallan diez figuras que fueron premiadas con el título de héroe nacional para el periodo 2025:

1. El difunto KH Abdurrahman Wahid (Campo de lucha política y educación islámica).

2. La difunta Marsinah (Lucha Social y Humanitaria).

3. El difunto Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Campo de lucha jurídica y política).

4. El difunto Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Lucha por la educación islámica).

5. El difunto general (retirado) del TNI Sarwo Edhie Wibowo (Sector de Lucha Armada).

6. El difunto Sultán Muhammad Salahuddin (Campo de Lucha y Diplomacia Educativa).

7. El difunto Syaikhona Muhammad Kholil (Campo de lucha por la educación islámica).

8. El difunto Tuan Rondahaim Saragih (Campo de Lucha Armada).

9. El difunto Zainal Abidin Syah (Campo de lucha política y diplomacia).

10. El difunto Gran General del TNI HM Suharto de la provincia de Java Central.