Los herederos de las regalías de Benyamin Sueb eran sospechosos de desaparecer, la policía intervino

Yakarta, Viva – Herencia polémica por legendario maestro Benjamin Sueb continúa. Miembro beneficiario El famoso artista informó presuntas violaciones de derechos de autor a Polda Metro Jaya. El informe, que se ha ingresado desde julio de 2024, ahora ha comenzado a ser seguido por los investigadores.

El Director de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Yakarta, la Comisionada de Policía, Ade Simanjuntak, reveló que su equipo había intervenido por completo. El examen del periodista, informado, hasta que los testigos se hayan llevado a cabo.

«Además, estudiamos documentos de ambas partes y hemos realizado una coordinación inicial con expertos en derechos de autor de la Dirección General de DPI Kemenkumham», dijo Ade Safri a los periodistas el martes 9 de septiembre de 2025.

El caso comenzó con el acuerdo entre el primer hijo de Benjamin, el difunto Beib Hayani, con PT GNP en 2002–2007. El acuerdo organiza la venta de canciones maestras y uso de derechos de autor. Sin embargo, lo más destacado, el acuerdo se hizo sin el consentimiento de todo el heredero.

«Según los resultados de la investigación, hay dos acuerdos firmados, a saber, la venta y compra del maestro y el uso de obras de derechos de autor. Pero nunca se han pagado regalías», dijo Ade.

El problema es cada vez más complicado después de que Beib Habani murió en 2012, seguido por el director de PT GNP, Hendarmin Susilo, en 2013. Desde entonces, los herederos afirmaron que nunca aceptó sus derechos del trabajo del Maestro.

«La víctima informó de PT GNP porque todavía dominaba al maestro de la canción, pero nunca pagaba regalías a los herederos», dijo.

No se detenga allí, los investigadores volverán a llamar a las partes relacionadas y explorarán declaraciones expertas para fortalecer el caso. El abogado del heredero Benyamin, Jainal Riko Frans Tampubolon, dio la bienvenida a los pasos de la policía, pero también lanzó el lento desarrollo de este caso.

«Apreciamos la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Yakarta. Pero hasta el día de hoy, el desarrollo de la investigación que recibimos no es significativa. Esperamos que pronto haya un caso e informe que pueda ir a la etapa de investigación», dijo Jainal.

Anteriormente se informó, un caso de presuntas violaciones de los derechos de autor de Benyamin Sueb estaba reiniciando. El legendario heredero del artista indonesio llegó a la sede de la policía metropolitana de Yakarta, el jueves 28 de agosto de 2025, para exigir certeza legal relacionada con los informes que habían estado estancados durante un año.

El abogado del heredero, Jainal Riko Frans Tampububolon, dijo que había 517 Cipta Benyamin Sueb que supuestamente fueron utilizados sin permiso por dos compañías. Estos trabajos todavía circulan hoy en forma de un tono de marcado privado (NSP) y varias plataformas de música digital.

«La presencia de hoy presentamos una carta de solicitud para el desarrollo de los resultados de la investigación al Indag Disinteen que manejó el informe policial sobre la NAWA de nuestro cliente», dijo.