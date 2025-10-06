Los hechos trágicos de Arabia Saudita que beneficiaron al equipo nacional indonesio

VIVA – Equipo nacional Arabia Saudita fue perseguida por malas sombras antes de enfrentar a Indonesia en la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona de Asia en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, jueves 9 de octubre de 2025.

A pesar de jugar en casa, Arabia Saudita no se beneficia completamente. Eso se debe a que la Confederación de Fútbol Asiático (AFC) ha designado al árbitro que lideró el partido fue Ahmad Al Ali.

Aunque fue temido Equipo nacional indonesio Debido a la selección de árbitros de Kuwait, pero la decisión de la AFC también hizo preocuparse a los partidarios de los anfitriones.

Debido a que los datos de TransferMarkt muestran, en los últimos tres partidos liderados por el árbitro kuwaití, Arabia Saudita solo ganó una vez.

La única victoria ocurrió al derrocar a Qatar 1-0 en las semifinales de la Copa de la Bahía 2019.

Para el equipo nacional indonesio, esta condición en realidad puede ser una señal positiva. El equipo de Patrick Kluivert tiene la oportunidad de aprovechar la presión psicológica que enfrenta el huésped.

Además, Garuda ahora aparece con un alto entusiasmo después de penetrar con éxito en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial por primera vez en la historia.

Si puede parecer disciplinado y aprovechar los momentos, no es imposible que Indonesia pueda robar puntos, incluso la victoria, en Jeddah.

Este mal historial es ciertamente una gran preocupación para Arabia Saudita antes de un duelo importante contra Indonesia. En cuanto a Garuda, la presencia del árbitro de «mala suerte» podría ser una fortuna.

La lista de resultados de Arabia Saudita dirigidos por el árbitro Ahmad Al Ali:

Calificación 2026 Copa del Mundo

Etapa grupal 25/03/2025 Japón 0-0 Arabia Saudita

Copa de la Bahía 2024

Etapa grupal 22/12/2024 Arabia Saudita 2-3 Bahrein

Copa de la Bahía 2019

Semifinal 12/05/2019 Arabia Saudita 1-0 Qatar