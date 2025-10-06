Los hechos trágicos de Arabia Saudita beneficiaron al equipo nacional indonesio, Barcelona Patetic

VIVA – Equipo nacional Arabia Saudita fue perseguida por malas sombras antes de enfrentar a Indonesia en la cuarta ronda de calificaciones 2026 Copa del Mundo Zona de Asia en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, jueves 9 de octubre de 2025.

Leer también: Defensor de Persib: Irak aprobó la Copa Mundial 2026, el equipo nacional de los estudiantes de Indonesia Group



A pesar de jugar en casa, Arabia Saudita no se beneficia completamente. Eso se debe a que la Confederación de Fútbol Asiático (AFC) ha designado al árbitro que lideró el partido fue Ahmad Al Ali.

Esta noticia es el lector de Viva más popular durante el lunes 6 de octubre de 2025. Además también hay una derrota Barcelona De Sevilla en el partido continuo de Laliga.

Leer también: Maarten Paes regresó a Jeddah, el manejador de penalización que una vez hizo temblar Arabia Saudita



Además de las dos noticias anteriores, todavía hay una serie de noticias que no están menos en el centro de atención. ¿Cómo qué? El siguiente resumen en Round Up:

5. El entrenador de los Alaves dijo sobre Facundo Garces arrastrados por el documento falso del jugador naturalizado del equipo nacional de Malasia

Leer también: Maarten Paes cree que Arabia Saudita Libas siempre y cuando los jugadores del equipo nacional indonesio hagan esto



Alaves deportivos Abra la voz sobre el destino de uno de sus jugadores, Facundo Garces, que fue arrastrado en el caso de la falsificación del documento naturalizado del equipo nacional de Malasia. El club español sigue siendo optimista de que el jugador pronto volverá a pastar.

4 Equipo nacional indonesio En los clasificatorios de la Copa Mundial de 2026

La Confederación de Fútbol Asiático (AFC) ha designado Ahmad al AliEl árbitro de Kuwait para liderar el partido de Arabia Saudita contra el equipo nacional de Indonesia en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026.

3. 3 Los niños de Patrick Kluivert aparecen Gacor por delante del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita, ¡todos ellos logran metas!

Familia Mordazas está en el centro de atención del mundo del fútbol. Tres niños de la leyenda holandesa, Patrick Kluivert, realizaron extraordinarios en tiempo secuencial. ¡Sorprendentemente, todos ellos marcaron goles con éxito para sus respectivos clubes!

2. Trágico, el Barcelona fue sacrificado de Sevilla

Barcelona Destruidos cuando visitaron la sede de Sevilla en el partido Laliga 2025/2026. Compite en el estadio Ramon Sánchez Pizjuan, domingo 5 de octubre de 2025, se discutió el Barça 1-4.

1. Hechos trágicos Arabia Saudita que benefició al equipo nacional indonesio

Equipo nacional de Arabia Saudita Atentado por malas sombras por delante de Indonesia en la cuarta ronda de 2026 clasificatorios de la Copa Mundial Asiática en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, jueves 9 de octubre de 2025.