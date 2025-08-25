Los hechos sorprendentes detrás del Día Nacional de la Vivienda que se conmemora cada 25 de agosto

Yakarta, Viva – La casa no es solo un techo para refugiarse, sino un símbolo de dignidad y derechos básicos que deben luchar.

Por lo tanto, cada 25 de agosto, el pueblo indonesio conmemora el día Residente Nacional (Hapnas). Este año marcó su 17ª advertencia.

Decreto del Ministro de Estado de Vivienda Pública Número 46/KPTS/M/2008 que estableció el 25 de agosto como Día Nacional de la Vivienda es prueba de gravedad del gobierno.

Cotizando en el relato oficial del Ministerio PKP, la historia de Hapnas fue motivada por el saludable Congreso de Vivienda Pública que se celebró por primera vez en Bandung, West Java del 25 al 30 de agosto de 1950.

Este Congreso se convirtió en un hito, produciendo una serie de recomendaciones importantes que se convirtieron en la base de las futuras políticas de vivienda. Estas recomendaciones incluyen:

– Establecimiento de empresas de desarrollo de viviendas, que se centran en el desarrollo de viviendas en las regiones.

– Determinación de los estándares de calidad mínimos para garantizar que las casas de todas las personas tengan una calidad decente.

– Establecimiento de instituciones especiales para tratar específicamente los problemas de vivienda en Indonesia.

Los resultados de estas tres decisiones principales, una de ellas, la construcción de Kebayoran Baru, South Yakarta, como el primer área de vivienda moderna en Indonesia, especialmente después del mundo del mundo II.

Kebayoran Baru se convirtió en la primera ciudad satelital de Indonesia, que es un área independiente diseñada para acomodar a parte de la población de la ciudad principal.

El nombre «Kebayoran» proviene de la palabra «kabayuran» que significa un lugar para almacenar madera, refiriéndose a la historia de la región como un área de gestión de madera.