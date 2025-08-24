Los hechos sorprendentes detrás de la carta de presentación oficial para la reunión de bodas del jefe del BNPB

Yakarta, Viva – El público se sorprendió por la circulación Surat La copia oficial de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) Contiene invitaciones reunión boda Teniente General del TNI Suharyanto Como la cabeza de BNPB.

Leer también: Menkum: La proyección de la canción en la boda no fue golpeada por regalías



Investigue una calibración, resulta que la carta se hizo en preparación para el comité de bodas del teniente general de la princesa Suharyanto. El secretario principal de BNPB, Rustian, finalmente habló. Hizo hincapié en que la carta se realizó específicamente para el comité de bodas.

«La invitación fue dirigida a su comité, había partes internas de su ejército, incluida su policía.

Leer también: 433 personas afectadas por el terremoto de M. 6.0 en POSO Central Sulawesi, una iglesia resultó gravemente dañada



Con respecto al uso del BNPB KOP oficial que provocó que se llamara la atención pública debido a las limitaciones de tiempo del jefe de BNPB. Sin embargo, se enfatizó que la carta se usó solo para invitar a todo el comité de los elementos internos de BNPB, Tni-Polri del teniente general Suharyanto y Wo.

«Su tiempo limitado también se debe a inundaciones de deslizamientos de tierra, bosques y incendios de tierras que está ocupado. También estamos ocupados en sus respectivas regiones y en ese momento se puede llevar a cabo y recolectar para que usen el apoyo de BNPB», dijo.

Leer también: Magnitud 6.0 Terremoto conmocionado a POSO, 29 heridos 2 personas críticas



Rustian, quien actuó como presidente del comité de bodas, admitió que no había diez centavos de fondos BNPB utilizados. También transmitió una disculpa si el uso del membrete oficial causaba un malentendido.

«Si hay un problema, nosotros, como comité, expresamos nuestra gratitud por la corrección para que no la repitamos», dijo.

Basado en la información, la carta BNPB -Pit contiene una invitación de reunión en el Sutopo Purwo Nugroho Hall, Graha BNPB, East Yakarta, miércoles 13 de agosto de 2025. La carta requiere que los participantes asistan 30 minutos antes y no estén representados.