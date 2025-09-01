¡Los hechos sorprendentes de la demostración del caos del DPR! 22 drogas positivas y 10 son sospechosos, ¿hay hijos?

Yakarta, Viva – La ola de manifestaciones que terminaron en el caos alrededor del edificio DPR/MPR RI a lo largo del 25 al 31 de agosto de 2025 fue finalmente descrito en detalle por Polda Metro Jaya.

De las 1.240 personas que estaban aseguradas, cientos de ellas todavía eran niños. Esto fue revelado por el jefe de relaciones Público Polda Metro Jaya, Comisionado Senior Policía Ade Ary Syam Indradi.

«El 25 de agosto había 357 personas aseguradas, 814 personas del 28 al 29 de agosto y 69 personas el 31 de agosto», dijo, citado el martes 2 de septiembre de 2025.



Jefe de Relaciones Públicas PMJ, Kombes Pol Ade Ary Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

De las miles de masas, 1.113 personas han sido enviadas a casa. Sin embargo, otros aún tienen que lidiar con la ley. Además, los resultados de la prueba drogas también sorprendido. Donde se registraron 22 personas positivas. A partir de la metanfetamina positiva, 14 personas, 3 marihuana y 5 benzoats. No se detuvo allí, la policía también recibió 9 informes penales y ha establecido 10 personas. sospechar.

«Nueve personas han sido detenidas, mientras que la otra todavía está en libertad», dijo Ade Ary.

Los disturbios mismos dejaron un rastro de daño severo. La parada de Transjakarta está en ruinas, la cerca del guardia de carretera se destruye, hasta que los vehículos oficiales de policía se dañan e incluso se queman. La policía fue víctimas, las lesiones desde la piedra arrojan a la bomba de Molotov.

Según la policía, la situación fue inicialmente tranquila porque los participantes de la acción solo expresaron sus aspiraciones. Sin embargo, la condición cambió drásticamente después de que la misa supuestamente se infiltró por los provocadores.

Polda Metro Jaya ahora le recuerda al público que no queme la provocación. También dejó un mensaje especial a los padres.

«Le pedimos al público que exprese sus aspiraciones pacíficamente, sin perturbar el orden y dañar las instalaciones públicas. No sean provocados, manténgase alejado de las drogas y respete las leyes aplicables», dijo nuevamente.