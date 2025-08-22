Los hechos impactantes detrás de los guardias de la compañía en Serang, que eran reporteros rugientes

Serang, Viva – Seguridad llevada a cabo por miembros Brote En PT Genesis Regeneration Smithing (GRS), distrito de Jawilan, Regencia Serang, Banten, se afirma que es oficial.

«Correcto, seguridad oficial y hay un sprint (orden)», dijo el jefe de relaciones públicas Banten poldaEl comisionado de policía Didik Hariyanto, cuando se confirma el viernes 22 de agosto de 2025.

Sin embargo, Didik se aseguró de que si se demostró que había violaciones, el personal de Brimob a cargo no escaparía de las sanciones. Se sabe que se sospechaba que dos miembros de BRIMOB estaban involucrados paliza contra un número reportero Cuando la cobertura allí.

«Si hay una violación, aún se tratará», dijo.

En la actualidad, el examen todavía se centra en dos miembros de Brimob que mantienen guardias en PT GRS y supuestamente involucrados en actos de violencia. Se dice que el proceso de inspección sigue siendo intensivo.

La policía regional de Banten enfatizó que estaban esperando los resultados de la investigación realizada por la estación de policía de Serang Regency junto con Bidpropam. Ese resultado será más tarde la base para determinar los pasos legales contra BRIMOB.

Anteriormente informó, las presuntas palizas de varios periodistas durante la cobertura en PT Genesis Regeneration Smithing (GRS), el distrito de Jawilan, Serang Regency, tenían una larga cola. La policía regional de Banten confirmó que estaba investigando el caso con un video viral en las redes sociales.

El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía de Banten, el comisionado de policía Didik Hariyanto, reveló que había dos miembros de Brimob sospechosos de estar involucrados. Ambos ahora están experimentando exámenes intensivos en ProPam.

«Dos miembros que están siendo examinados con las iniciales TG y TR. El examen aún está en curso, y los resultados se transmitirán oficialmente después de que se complete el proceso», dijo, el viernes 22 de agosto de 2025.