Los hechos están preocupados por el equipo nacional indonesio después de no poder derrotar al Líbano

VIVA – Nacen hechos preocupantes Equipo nacional Indonesia contra el Líbano en el partido de prueba de la jornada de la FIFA. En el partido que tuvo lugar en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya, el lunes por la noche 8 de septiembre de 2025, Equipo nacional indonesio No se pudo ganar después de estar retrasado en un sorteo sin goles.

En realidad, el equipo nacional indonesio parecía dominante durante todo el partido, pero de hecho, el equipo de Garuda no pudo registrar un solo disparo en el objetivo.

El equipo de Patrick Kluivert dominó el juego, mientras que Líbano eligió parecer ultra defensivo acumulando jugadores en la línea de fondo. La estrategia dificulta que la Penggawa roja y blanca penetre en la defensa del oponente.

Se crearon algunas oportunidades. Stefano Lilipaly obtuvo dos oportunidades de oro, pero la patada del centrocampista no logró cumplir con el objetivo. Otras oportunidades vienen a través de Kevin Diks, Mauro zijlstraMiliano Jonatan, al Ramadán Sananta. Desafortunadamente, todos los esfuerzos solo terminaron en vano sin probar al portero libanés, Moste Matar.

No imprimir tiros en la portería es claramente un récord importante para Kluivert. El asentamiento final de las tropas de Garuda debe mejorarse inmediatamente antes de aparecer en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026 en octubre.

La situación contra el Líbano es realmente diferente. Zijlstra y sus amigos no tienen espacio libre debido a la defensa de la reunión aplicada por el oponente. Cada movimiento de jugadores indonesios siempre está fijado y difícil de penetrar en el cuadro de penalización.

Precisamente, Líbano había amenazado a través de Karim Darwich al comienzo de la segunda mitad. Su disparo apuntó directamente a la portería, pero Emil Audero pudo ser ignorado para mantener el marcador con un sorteo sin goles.