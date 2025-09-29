Los hechos del divorcio oficial de Pratama de Arhan de Azizah Salsha

VIVA – Matrimonio de futbolistas Pratama Arhan y celebridades Azizah salsha finalmente llegó al punto final. A través de la sesión de compromiso de divorcio en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang Regency, el lunes 29 de septiembre de 2025, ambas relaciones con sus hogares se decidieron oficialmente y se divorciaron válidos oficialmente. Los siguientes son los hechos que han sido resumidos por Viva. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Audiencia de compromiso de divorcio que terminó el matrimonio

En la agenda del juicio, Pratama Arhan estaba ausente directamente. El jugador de Bangkok United se está centrando en prepararse para enfrentar un importante partido de la Liga Dos de la Campeones de la AFC contra Persib Bandung el 1 de octubre de 2025. Su presencia en la cancha estuvo representada por el equipo legal con un poder especial.

El abogado de Arhan, Singgih Tomi Gumilang, explicó que el juicio se había completado con la lectura de la promesa de divorcio.

«Dijo que hoy, el lunes 29 de septiembre de 2025, la agenda de leer el juicio con la promesa de divorcio del solicitante fue Arhan contra la encuestada Azizah Salsha», dijo Singgih, citado por Viva el lunes 29 de septiembre de 2025.

Con esta promesa, la relación matrimonial de Pratama Arhan y Azizah Salsha ahora está terminando oficialmente.

«Entonces, con la finalización de esta agenda de lectura de divorcios, la serie de juicio se ha completado. Y con eso, la relación matrimonial termina entre el peticionario de Arhan y el encuestado Azizah con divorcio de divorcio», agregó.

Matrimonio corto Arhan y Azizah

El matrimonio de Arhan y Azizah había atraído la atención de muchas personas. Ambos se casaron el 20 de agosto de 2023 en la Mezquita Indonesia de Tokio, Japón. El momento fue cada vez más especial porque fue presenciado por figuras nacionales como Erick Thohir, quien era entonces el Ministro de Bumn.

Pero desafortunadamente, el hogar que solo ha estado funcionando menos de dos años es inseparable de las pruebas. Desde 2024, el tema de las grietas comenzó a ser escuchadas. Azizah Salsha, la hija de un político Andre Rosiade que se llama familiarmente Zize, incluso estaba vinculada al tema de la infidelidad que hizo que su relación fuera aún más estirada.

Nuevo enfoque de Arhan Primary en el campo Gylan

Después de divorciarse oficialmente, Arhan ahora decidió centrarse en su carrera futbolística. Al unirse a Bangkok United en Tailandia, se está preparando para desempeñarse de manera óptima en partidos importantes.