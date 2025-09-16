Los hechos de los patéticos hechos de Ruben Amorim en el Manchester United

VIVA – Manchester United nuevamente expuesto a noticias desagradables. Mi Ruben AmorEl entrenador que fue importado con Hope, en realidad grabó una boleta de calificaciones rojas. Ahora figura como gerente con el peor porcentaje de victoria en la historia de los Red Devils desde la era de la Segunda Guerra Mundial.

Leer también: 7 Datos interesantes después de Man City, Man United Evening 3-0



Amorim ha estado manejando durante casi un año Mu. Sin embargo, en lugar de traer la resurrección, el rendimiento del equipo en su lugar caminó por el acto. El objetivo de adaptarse rápidamente en la primera temporada e inmediatamente escalar en la segunda temporada nunca se materializó.

La derrota tras la derrota continúa acumulándose. Sus registros estadísticos fueron decepcionantes. Citado de Sky Sports, Amorim solo registró un porcentaje ganador del 36.17 por ciento. Ese número lo coloca en una posición distendida de 14 entrenadores MU en la historia moderna.

Leer también: Manchester United Irony! Ciudad del hombre asesinado, Onana incluso triunfó en Türkiye



En comparación, Sir Alex Ferguson sigue siendo el mejor con un récord de 59.67 por ciento de las victorias. Debajo está José Mourinho con 58.33 por ciento, y Diez bruja erik Lo que a menudo es el objetivo de la crítica en realidad registra un 54.69 por ciento, mucho mejor que Amorim.

Esta situación hizo que el futuro de Amorim en Old Trafford comenzó a ser cuestionado. En lugar de hablar sobre proyectos a largo plazo y ambiciones importantes, ahora discutió de manera realista si todavía es digno de ser mantenido en el asiento del entrenador del Manchester United.

Leer también: ¡En curso! Link Live Streaming Derby Manchester: Manchester City vs Manchester United

