Los hechos amargos de Anthony Ginting después de ser eliminado de China Masters 2025

VIVA – Anthony Sinisuka Ginting todavía no ha podido romper las tendencias negativas desde el regreso de julio pasado. Hasta ahora, el jugador de bádminton individual masculino indonesio no ha ganado una sola victoria en los últimos cinco torneos.

Último, Ginting debe levantar una maleta en la primera ronda Maestros de China 2025. Perdió ante el representante de Malasia, Leong Jun Hao, en un partido de 54 minutos con un puntaje de 19-21, 21-5, 10-21.

Estos resultados extienden el mal registro de Ginting. Anteriormente, también fue eliminado en la primera ronda del Abierto de Japón, China Open, el Campeonato Mundial y el Abierto de Hong Kong.

Aunque aún no se logró resultados máximos, Ginting afirmó no sentirse agobiado. En cambio, evaluó que su actuación en el campo no había regresado por completo después de una larga ausencia.

«No se pensaba en eso después del regreso, no había sentido victoria, pero de hecho hasta que se sintió el quinto torneo y cómo jugar no había regresado al 100% como antes. Esto sigue siendo una tarea», dijo Ginting, citada del comunicado de PBSI.

Ausente largo debido a lesiones

Ginting se había detenido durante mucho tiempo, que era seis meses debido a la lesión en el hombro experimentado desde la preparación olímpica. Apareció por última vez en Malasia Open en enero de 2025 antes de finalmente ausente de largo.

Después del regreso, Ginting tuvo la oportunidad de aparecer en grandes torneos a través del punto nacional. Sin embargo, el período terminó, por lo que ahora debe confiar en los puntos de clasificación que tiene.

La clasificación se desplomó

En la actualidad, Ginting está en la posición 88 del mundo con 19,310 puntos. Esta condición lo amenazó con caer en un torneo de nivel inferior, ya que ya no puede aparecer automáticamente en el nivel superior como Super 1000 y Super 750.

El viaje de Ginting para volver a su mejor actuación sigue siendo largo. Sin embargo, el público espera que los singles masculinos de Indonesia puedan encontrar el mejor toque y regresar para competir en el nivel mundial de élite.