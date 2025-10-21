Los Hawks ganan oficialmente el intercambio de Dejounte Murray con la extensión Dyson Daniels

El Halcones de Atlanta no llegó a los titulares con un intercambio exitoso o un fichaje llamativo como agente libre. Hicieron una de las apuestas más inteligentes del baloncesto. Horas antes de la fecha límite de extensión a escala de novatos, los Hawks aseguraron el guardia Dyson Daniels en afNuestro año, acuerdo de 100 millones de dólares.asegurando otra pieza central junto a Jalen Johnson y Trae Young.

Para una franquicia conocida por su volatilidad, este movimiento representa algo nuevo: estabilidad con sustancia. La llegada de Daniels procedente de Nueva Orleans la temporada pasada resultó ser una de las mayores victorias de Atlanta en años. Lo que comenzó como una operación de bajo riesgo se ha convertido en una pieza fundamental de una identidad remodelada.

En su primera temporada completa con Atlanta, Daniels promedió 14,1 puntos, 5,9 rebotes, 4,4 asistencias y 3,0 robos por partido, líder de la NBA, transformándose en un escolta bidireccional de élite aparentemente de la noche a la mañana. Su producción defensiva por sí sola redefinió el techo de los Hawks.

Un dínamo defensivo en su mejor momento

Daniels no sólo cumplió un papel: cambió la forma en que defendieron los Hawks. El rating defensivo de Atlanta mejoró en 10 puntos (118,4 a 114,8) de 2023-24 a 2024-25, un salto enorme para un equipo definido durante mucho tiempo por destellos ofensivos y fallos defensivos.

Los números cuentan la historia completa:

443 desviaciones totales, la mayor cantidad en una sola temporada desde la NBA Comenzó a rastrear la estadística.

27 partidos con 4+ robos, la mayor cantidad desde 1993-94.

14 juegos con 5+ robos, la mayor cantidad desde Chris Paul en 2010-11.

Termina entre los tres primeros en la votación de Jugador Defensivo del Año.

Ganador del premio al jugador más mejorado de la NBA.

Con sólo 23 años, Daniels ya se encuentra entre los principales tapones del perímetro de la liga, y el primero desde Rajon Rondo (2010-11) en registrar una proporción de robos por faltas superior a 1,2 con al menos 150 robos.

«Realmente creo que podría volver a ganar este premio», dijo Daniels sobre ganar el MIP. «El año que viene, se trata de dar el siguiente paso: quiero ser un All-Star y un jugador de campeonato».

Ese tipo de hambre es lo que hace que la inversión de los Hawks parezca una ganga.

El ajuste financiero: dinero inteligente, tiempos más inteligentes

Encerrar a Daniels antes de la agencia libre restringida fue a la vez estratégico y con visión de futuro. Su acuerdo nunca excederá los 30 millones de dólares por año y se mantendrá por debajo del 15% del límite durante su vida útil, una rareza en una era en la que los jugadores de rol eclipsan habitualmente ese umbral.

El contrato también se alinea perfectamente con el acuerdo de cinco años y $150 millones de Jalen Johnson, formando uno de los núcleos más jóvenes y rentables de la liga. Al evitar contratos inflados de veteranos, el gerente general Onsi Saleh ha construido silenciosamente una de las hojas de tope salarial más limpias del baloncesto.

A modo de comparación: Filadelfia tiene dos acuerdos supermax y un contrato max sin un camino claro hacia el campeonato. Mientras tanto, Atlanta ha repartido su dinero entre varios jugadores que aún están entrando en sus mejores años, y cada uno de ellos se ajusta a la línea de tiempo del equipo.

Incluso si la trayectoria de Daniels se estanca, el contrato sigue siendo altamente negociable debido a su valor anual manejable. Pero los Hawks no están pensando en trasladarlo. Están pensando en lo que sigue.

Una franquicia finalmente se está construyendo de la manera correcta

En una liga dominada por el movimiento de estrellas, el enfoque de Atlanta se destaca. Están apostando al crecimiento interno y a un jugador de 23 años que ya ha demostrado que puede anclar una defensa, energizar un vestuario y elevar a sus compañeros de equipo.

Puede que los Hawks no tengan una superestrella titular en este momento con la extensión de Trae Young aún a la vista, pero han hecho algo más inteligente: encerraron a un futuro All-Star antes de que cueste tanto.