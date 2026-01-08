Los Hawks cambian a Trae Young por un rendimiento sorprendentemente bajo

El Halcones de Atlanta He estado luchando esta temporada con Trae Young en la cancha. Sólo ha jugado diez partidos con el equipo, pero no ha rendido bien. No sólo tiene su peor temporada estadística desde su año de novato, sino que el equipo tiene marca de 2-8 con él jugando partidos.

Como el equipo jugaba mucho mejor sin él, era evidente que Young no obtendría una extensión de contrato en Atlanta. En los últimos días, los Hawks y Young habían decidido trabajar juntos para encontrar un socio comercial que satisficiera a ambas partes.

Más temprano el miércoles se informó que Young prefirió ser traspasado a los Wizards. Young terminó cumpliendo su deseo poco después.

Los Atlanta Hawks cambian a Trae Young a los Washington Wizards

De acuerdo a Shams Charania de ESPNLos Hawks acordaron canjear a Young a Washington. Se dirige a Washington y Atlanta recibirá CJ McCollum y Corey Kispert en cambio. No hay selecciones de draft involucradas en este intercambio, lo cual es algo sorprendente.

McCollum tiene un contrato que supera los 30 millones de dólares y expira al final de la temporada. Eso le da a Atlanta cierta flexibilidad en el tope salarial al final de la temporada cuando buscan agregar jugadores en la agencia libre. McCollum también es un sólido anotador y manejador del balón.

Kispert les da a los Hawks un sólido tirador de tres puntos cuando está sano. Está lanzando poco menos del 40 por ciento desde más allá del arco de 3 puntos esta temporada, aunque ha jugado sólo 19 partidos. Agregarlo le da a Atlanta otro tirador sólido alrededor del cual construir Jalen Johnson.

Con este intercambio, los Hawks están señalando una nueva era construida alrededor de Johnson y Dyson Daniels. Esos dos jugadores serán el núcleo por ahora, aunque Se espera que Atlanta persiga a Anthony Davistambién.

El retorno de los Hawks por el intercambio de jóvenes es sorprendentemente bajo

Que Atlanta no obtenga ninguna selección de primera ronda, ni siquiera una que esté ligeramente protegida. Eso muestra cuán lejos han caído las acciones comerciales de Young en las últimas temporadas. Su calificación defensiva es lo peor que ha sido jamás y los compañeros de equipo no parecen divertirse jugando con él.

Aun así, Young es un excelente pasador y tiene un alcance profundo. Probablemente nunca será un tirador eficiente, pero su habilidad para calentarse es sin duda una ventaja para cualquier equipo que busque competir. Sólo necesita tener a los jugadores adecuados a su alrededor en defensa.

Este intercambio significa que los Hawks se toman en serio la idea de ganar esta temporada y no les importa cambiar la cara de la franquicia. Sin Young, los fanáticos tendrán que encontrar un nuevo jugador al que apoyar durante los próximos años. Quizás ese termine siendo Johnson.

Actualmente, los Hawks ocupan el décimo lugar en la clasificación de la Conferencia Este. Los Wizards están en el puesto 14.