Los hallazgos sorpresa del TNI hasta que finalmente el activista Ferry Irwandi se vio amenazado

Yakarta, Viva – Partes de la sede TNI visitó la sede Polda Metro JayaLunes 8 de septiembre de 2025. Consultaron los hallazgos del presunto criminal realizado por el CEO del Proyecto Malacca y los activistas Ferry Irwandi.

«Llegamos a la Policía Metropolitana de Yakarta en el contexto de la coordinación, la comunicación y la consulta inicial relacionadas con los resultados de los resultados de las patrullas realizadas violación Lo que fue llevado a cabo por el hermano de Ferry Irwandi «, dijo el jefe de la sede de TNI, General de Brigada (MAR) Freddy Ardianzah, citado el martes 9 de septiembre de 2025.

Freddy dijo que esto se hizo como un esfuerzo para responder a la información que ha estado circulando en la comunidad, pero promoviendo los pasos legales de acuerdo con los mecanismos existentes. Sin embargo, con respecto a la información que se convirtió en el punto de presuntas violaciones de ambos ferry Irwandi no se había especificado.

«Si es necesario, es posible que lo sigan por informes oficiales. Pero, por supuesto, se decidirá después del proceso de coordinación interna y los resultados de la discusión con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», dijo.

La sede de TNI enfatizó que tomar varios pasos relacionados con la información que se afirmaba que circulaba incorrectamente en la comunidad. Otro paso dado es abordar las noticias realizadas por los medios de tempo al corresponder a enviar el derecho a responder al consejo de prensa el mismo día cuando van a la sede de la policía de Metro.

«Hoy, después de presentar una citación (quejas) al Consejo de Prensa y presentar el derecho de responder a Tempo.co para informes provocativos, desinformativos, calumnias y odio al TNI», dijo Freddy.

Anteriormente informó, el CEO del Proyecto Malacca, Ferry Irwandi, fue amenazado con la ley. Esto fue después de que el comandante de la Unidad Siber (Dansatsiber) General de Brigadier TNI Jo Sembiring visitó la Policía Metropolitana de Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

La presencia de oficiales de TNI de alto riesgo no fue exento de razón. Llegó a consultar con la policía relacionada con el supuesto crimen que arrastró el nombre de Ferry.

«Nuestra consulta está relacionada con nosotros para encontrar algunos hechos de presuntos actos criminales cometidos por el hermano de Ferry Irwandi», dijo Jo Sembiring a periodistas de la Policía Metropolitana de Yakarta.