Los hallazgos del nuevo KPK sobre la corrupción de la cuota de Hajj, propiedad de trabajadores de salud.

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) reveló encontrar información sobre la supuesta compra y venta Haji soñando poseído por trabajadores de la salud En 1445 Hijri/2024 AD.

«Los investigadores también encontraron que había acusaciones de la cuota de la peregrinación que deberían haber sido destinadas a los oficiales, como asistentes, luego trabajadores de salud o supervisores, y también la administración también se intercambiaron a posibles peregrinos», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseto, en el KPK Red y el Edificio Blanco, Jakarta, martes.

Budi dijo que el KPK vio la compra y venta de la cuota de peregrinación para que el oficial violara las disposiciones aplicables e incluso reduzca la calidad de los servicios de peregrinación.

«Por ejemplo, lo que debería ser trabajadores de salud racionados que facilitarán las necesidades de salud de estos posibles peregrinos, pero luego intercambiaron a otros posibles peregrinos. Es decir, hay trabajadores de salud que se reducen en número», explicó.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

El 18 de septiembre de 2025, el KPK sospechaba que hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj estaban involucradas en el caso.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para el Cuestionario del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación de Hajj 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de ocho por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj.