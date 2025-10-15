Los halcones son oficialmente compradores y principales objetivos comerciales para satisfacer la «mayor necesidad»

Rasul Douglas Miami Dolphins

Rasul Douglas Es un corner veterano en esta liga. No tuvo equipo hasta apenas unas semanas antes del inicio de su décima temporada en la NFL, cuando fue reclamado por el Delfines de Miami. Dado el hundimiento de 1 a 5 barcos que el delfines son, se espera que sean grandes vendedores.

Desde sus defensores hasta sus receptores abiertos, todos están en juego. Douglas podría encajar perfectamente con los Dirty Birds y tendría un costo muy bajo.

«Es probable que haya una gran cantidad de equipos a los que les hubiera gustado haber agregado a Douglas antes en función de su juego en 2025. Doulgas ha registrado una calificación de cobertura PFF de 77,9 con tres pases desviados en 161 jugadas de cobertura, pareciéndose más al jugador destacado que vimos en 2023». escribe Bradley Locker de Pro Football Focus.

«Con marca de 1-5 y con una agitación persistente en el vestuario, Miami probablemente tendrá un contrato de ‘venta’. El alquiler de 30 años podría ayudar a los Falcons, que tienen el peor grado de cobertura PFF como esquinero (47,1), o a los Bears, que están sin Jaylon Johnson indefinidamente».

Cam Taylor-Britt Cincinnati Bengals

El Bengals de Cincinnati la temporada terminó con el joe madriguera lesión. Son perdedores de cuatro partidos seguidos y se aferran a un clavo ardiendo en un intento por salvar el año. Cuando finalmente acepten la temporada a la que están condenados, espero una venta de liquidación en toda regla.

Esto incluirá el corredor de borde All Pro Trey Hendrickson. Pero creo que una pieza atractiva es la esquina trasera. Cam Taylor-Britt. El esquinero de cuarto año ha sido titular desde que ingresó a la liga en 2022. Está en su cuarto y último año de su contrato de novato. Esto lo hace a la vez tacaño y prescindible.

El Halcones Ocupan el puesto 27 en espacio salarial disponible, por lo que sus opciones son limitadas en esta época del año. Contratar a alguien que llegue al último año de un contrato económico puede ser la única opción.

Taylor-Britt es una pieza profunda en esta plantilla actual, pero a sus 26 años, si este cuerpo técnico puede aprovechar al máximo su habilidad, podría convertirse en una pieza a más largo plazo.