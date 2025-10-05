Los halcones se centran en problemas familiares durante la semana de descanso

El Atlanta Falcons Ingrese su semana 5 adiós en 2-2 y un juego de regreso del Tampa Bay Buccaneers en el Sur de la NFC. Es demasiado temprano en la temporada para comenzar a realizar un seguimiento de las victorias y las pérdidas, pero el Halcones Seguramente desearía que tuvieran esa paliza de 30-0 para el Panteras de Carolina atrás. Definitivamente será uno que recordan en la Semana 18 cuando estén mirando el marcador.

Pero, obtuvieron una buena victoria sobre el Comandantes de Washington La semana pasada, por lo que aún ingresaron a su primera semana libre con una nota alta.

«Fue genial obtener una victoria antes del adiós, obviamente, pero una semana cinco no es la mejor», ala cerrada Kyle Pitts dicho. «Pero todo está bien en eso con una victoria».

De hecho lo es, y también les da tiempo extra para prepararse para su enfrentamiento de fútbol de la semana 6 del lunes por la noche contra el Bills de búfalo.

Bye Week es un momento para que los Falcons de Atlanta miren todo

Un adiós de la semana 5 es bastante temprano y no es ideal. Estoy seguro de que muchos muchachos preferirían obtener ese descanso más adelante en la temporada cuando sus cuerpos están magullados y realmente solo quieren dormir durante un par de días.

Pero, independientemente de cuándo ocurran, las semanas de adiós siempre son un buen momento para NFL Los equipos para hacer una pausa, dar un paso atrás y evaluar sus puntos problemáticos. Diablos, el año pasado el Filadelfia Eagles tenía exactamente la misma semana 5 adiós que el Halcones. Estaban saliendo de una pérdida terrible ante los Bucs (su otra pérdida en ese momento fue mala para la misma Halcones equipo) y necesitaba la semana de adiós para aprender a abordar. Fuera de una pérdida atípica en Washington, el Águilas corrió la mesa y ganó el Super Bowl.

¿Puede el Halcones hacer lo mismo? De acuerdo, probablemente no, pero el punto permanece.

«Definitivamente es una oportunidad para regresar y mirar todo lo que has hecho con las tres fases de la pelota y descubrir qué puedes hacer mejor y lo que puedes agregar a él, o lo que puedes sacar, lo que no te gusta», dijo el entrenador en jefe Raheem Morris. «Realmente no importa cuán temprano sea, pero esa es una buena muestra de cuatro semanas de algunas cosas que puedes hacer mejor».

Atlanta Falcons le gustaría concentrarse en su pase de pase

¿Qué hay de nuevo? ¿Cuántas veces en los últimos años hemos escuchado el Halcones ¿Digamos que necesitan concentrarse en mejorar su carrera de pase? El año pasado, durante su semana 12, establecieron el objetivo de mejorar el pase, y lo hicieron. 21 de sus miserables 31 capturas en la temporada llegaron en los últimos seis juegos.

Esta temporada, están haciendo lo mismo incluso después de pasar dos selecciones de primera ronda en los corredores de pases en el draft.

«Creo que el pase apresura, no sé si fue un gol en el año pasado [bye week]. Creo que fue un tema de la vida por aquí «, dijo Morris.» Quieres ir a buscar formas de terminar algunos de esos capturas «.

El Halcones Inicialmente disfrutó de una carrera de pase mejorada este año, pero se ha deslizado un poco en las últimas semanas. Pero, aparte de la defensa, Morris quiere construir lo que lograron en la ofensiva en la victoria de la semana pasada.

«Creo que nuestra identidad salió de manera importante ayer cuando se trataba de correr el fútbol y luego poder obtener algunos de esos lanzamientos en el pase de acción de juego», dijo Morris después de la victoria sobre la victoria sobre la victoria sobre la victoria sobre la victoria Comandantes. «Ayer pusimos la pelota larga, por así decirlo, ayer».