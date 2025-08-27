Los guerreros toman una decisión fuera de temporada en un francotirador de $ 37 millones

El Guerreros de Golden State Puede estar teniendo una de sus restricciones más tranquilas en años, pero eso no les ha impedido a los titulares. Los últimos centros de renovación Compañero de cascoel veterano francotirador que lideró a los Warriors con 33 puntos en su victoria de primera ronda del Juego 7 sobre el Cohetes de Houston.

De acuerdo a Jake Fischer de la línea SteinGolden State ha dejado en claro este verano que no entretendrán escenarios de firma y comercio que involucren a Hield. El razonamiento es simple: fuera de Stephen CurryLos Warriors no tienen muchas amenazas de perímetro probadas.

“Golden State se ha negado este verano incluso a entretener escenarios de firma y comercio que requerirían que se entregue a Buddy Hield o Moisés Moody Debido a las opciones limitadas actualmente en la lista en términos de tiradores probados «,», Fischer informó.

Por qué los Warriors valoran a Buddy Hield

La llegada de Hield siguió un tramo sólido con el Filadelfia 76ersdonde promedió 12.2 puntos por juego en 38.9% de disparos de tres. Le dio a Golden State un impulso de tiro inmediato, encendiéndolo en un 50% de clip de Deep en octubre y 41.4% en noviembre antes de establecerse en un ritmo más modesto.

Al final de la temporada, Hield todavía estaba conectarse en el 37.0% de sus triples – Una marca que se ubica por encima del promedio de la liga y subraya su consistencia. Para un equipo de Warriors construido alrededor del espacio, mantenerlo fuera de las conversaciones comerciales tiene mucho sentido.

Hield carrera 39.7% disparos desde más allá del arco habla por sí mismo. Tiene la capacidad de balancear juegos cuando se incendia, y Golden State sabe lo valiosa que es esa habilidad dentro Steve Kerrdel delito de movimiento.

Estrategia de temporada baja de Warriors

La negativa de los Warriors a separarse de Hield también señala su estrategia más amplia. Golden State ha pasado gran parte de la temporada baja clasificando el Jonathan Kuminga Contrato de enfrentamiento, dejando poco espacio para movimientos salpicados en otro lugar. Proteger su profundidad de tiro se ha convertido en una prioridad.

Al mantenerse firme en Hield, los Warriors mantienen una pieza vital de su rotación mientras dejan la puerta abierta para ajustes de la lista más pequeños. En una conferencia occidental que sigue siendo más difícil, Golden State está apostando a que el espacio confiable en el piso alrededor de Curry sigue siendo su mejor fórmula para competir.

¿Qué viene después?

Puede que Golden State no haya conseguido estrellas de renombre este verano, pero mantener a Hield en el redil podría resultar igual de importante. El tiroteo confiable de tres puntos ha sido durante mucho tiempo el salvavidas de los Warriors, y alejarse de uno de sus únicos tiradores de confianza habría sido una jugada arriesgada.

En cambio, Golden State está eligiendo la continuidad, una decisión que puede no dominar los titulares, sino una que refuerza cómo los Warriors planean maximizar su lista en otra temporada crítica.