Los guerreros reciben una actualización sorprendente sobre las conversaciones comerciales con el rival

El Guerreros de Golden State he pasado gran parte del verano atado en Jonathan Kuminga Especulación comercial. Durante semanas, el Reyes de sacramento fueron considerados un pretendiente serio, con Monje Malik Flotó como la pieza central en un posible firma y comercio.

Pero según múltiples expertos, el acuerdo no avanza.

Los guerreros todavía quieren más de lo que Sacramento ofrecerá

Según los informes, la mejor oferta de los Kings incluyó a Monk y una selección de primera ronda protegida. Golden State, por otro lado, se ha mantenido firme en su precio de venta. La oficina principal ha querido una primera ronda desprotegida para Jonathan KumingaUn precio Sacramento no ha estado dispuesto a reunirse.

En Willard & Dibs, Tim Kawakami de la atlética Desestimó la idea de un signo y comercio de Kings-Warriors.

«No creo que haya un intercambio. La cosa de los reyes nunca tuvo sentido para mí … Kuminga tiene $ 48 millones garantizado en la mesa. ¿Lo toma o no? Alrededor de la liga, la gente está aturdida de que ha ido tan lejos». Kawakami dijo.

Similarmente, Dalton Johnson de NBC Sports Bay Area informó que cualquier posibilidad de un signo y comercio son «prácticamente terminado. «

La fecha límite para la oferta de clasificación de Jonathan Kuminga es el miércoles, dos días en el campamento de entrenamiento Cualquier posibilidad de un signo y comercio ha terminado prácticamente. «Eso ha terminado con», es todo lo que he escuchado. https://t.co/nz76becld5 – Dalton Johnson (@daltonj_johnson) 27 de septiembre de 2025

Por qué el punto muerto duele a los guerreros

Para Golden State, la situación del contrato de Kuminga ya es complicada. Si acepta la oferta de calificación, gana poder de veto sobre cualquier oficio. Si presiona para una opción de jugador en una extensión, se vuelve más difícil de mover por valor a largo plazo.

La preferencia de los Warriors es un trato con una opción de equipo, que mantendría flexibilidad de su lado. Sin eso, cualquier socio comercial enfrentaría riesgos, limitando el apalancamiento de Golden State.

El problema es el tiempo. Los guerreros todavía necesitan piezas de profundidad alrededor Stephen Curry y Jimmy Butler Antes del campamento de entrenamiento, pero el futuro no resuelto de Kuminga está ocupando negocios.

¿Podría Monk seguir ayudando a los Warriors?

La ironía es que el monje podría ser exactamente el tipo de chispa que necesita el banco de los Warriors. Él promedió 17.2 puntos, 5.6 asistencias y 3.8 rebotes la temporada pasada. Su creación de disparo y su juego le darían a Steve Kerr un arma cuando Curry y Butler descansen.

Sin embargo, Golden State ha mostrado poco interés en mantenerlo. Monje Contrato de cuatro años y $ 78 millones Incluye una opción de jugador de $ 21.5 millones para 2027–28, que no se alinea con la flexibilidad financiera a largo plazo de los Warriors. Los informes sugieren que incluso si Golden State lo adquiriera, la oficina principal probablemente buscaría redirigirlo a un tercer equipo.

Los guerreros y los reyes han reiniciado las conversaciones comerciales centradas en Jonathan Kuminga, pero el contrato de Malik Monk sigue siendo un retención, ya que los Warriors tienen cero interés en Monk y preferirían intercambiarlo en otro lugar, según @sam_amick «Quedan varios obstáculos para un acuerdo, sobre todo el … pic.twitter.com/dkimvgsqiz – nbacentral (@thedunkcentral) 25 de septiembre de 2025

¿Qué sigue para Golden State?

Los Warriors se están quedando sin tiempo. Se acerca el campamento de entrenamiento, y la lista permanece incompleta. Si Kuminga se queda, los detalles de la extensión determinarán si es una pieza a largo plazo o simplemente una retención a corto plazo. Si va, Golden State necesita un regreso que los fortalezca en Occidente, no más restringido.

Los comentarios de Kawakami sugieren Los reyes ya no están en ese camino. Ya sea que los Guerreros gildenen a otro socio comercial o simplemente se mantengan estables con Kuminga, el reloj está corriendo en su temporada baja.