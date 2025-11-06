Los guerreros reciben un doble golpe mientras se acumulan las lesiones en las estrellas

El guerreros del estado dorado tener oficialmente descartado Jimmy mayordomo para el enfrentamiento de la División del Pacífico del miércoles contra Reyes de Sacramentoprofundizando los crecientes problemas de lesiones del equipo.

Butler salió temprano durante la victoria de Golden State por 118-107 sobre los soles fénix el martes por la noche con una distensión en la espalda baja derecha. El veterano de 36 años jugó sólo 14 minutos, acertando 1 de 5 tiros de campo antes de dirigirse al vestuario visiblemente incómodo.

«Es su espalda baja otra vez», dijo el entrenador en jefe. Steve Kerr dijo a los periodistas postjuego. «Sintió que podía ir, y luego lo modificó un poco».

Los Warriors aún tienen que anunciar si la ausencia de Butler se extenderá más allá del partido del miércoles. El equipo se mantiene cauteloso, especialmente teniendo en cuenta el historial de partidos perdidos de Butler: no ha jugado más de 64 partidos en una temporada desde 2018-19.

Stephen Curry marginado por síntomas similares a los de la gripe

Sumándose a la plantilla escasa del equipo, Esteban Curry También se perderá el partido debido a síntomas parecidos a los de la gripe, confirmó Kerr.

«No me importa lo que digan los médicos», bromeó Kerr. «Tenemos que darle un poco de descanso. No jugará el miércoles».

Curry, de 37 años, sigue siendo el motor ofensivo más confiable de los Warriors, con un promedio de 26,8 puntos, 4,3 asistencias y 1,5 robos por partido, el máximo del equipo, esta temporada. Su ausencia deja un enorme vacío anotador contra un equipo de los Kings en apuros que ha tenido un comienzo de 2-5.

Draymond Green, Podziemski cuestionable; El regreso de Horford

La lista de lesionados de los Warriors no termina ahí. Draymon Verde (contusión costal derecha) y Brandin Pod Ziemia (dolor en la muñeca izquierda) son cuestionables para jugar, lo que deja a Kerr con una rotación potencialmente agotada.

En una nota más brillante, Al Horford Se espera que regrese después de descansar en la segunda noche consecutiva. El gran hombre de 39 años, que se unió a Golden State en la temporada baja para brindar profundidad en la zona de ataque y liderazgo veterano, ha promediado 5,4 puntos y 4,0 rebotes en minutos limitados.

“Lo más importante es que, llegado el momento de los playoffs, ¿está fresco?” dijo Kerr sobre la gestión de carga de Horford. «Entonces no habrá partidos consecutivos, así que tal vez podamos aumentar sus minutos».

Horford ha tenido una estricta restricción de minutos, con un promedio de 21 por partido (justo por debajo del objetivo de Kerr de 22) y lanzando sólo el 29,4% desde tres, muy por debajo de las expectativas para un jugador contratado para espaciar la cancha.

El núcleo envejecido enfrenta dudas sobre su durabilidad

La plantilla de los Warriors sigue siendo una de las más antiguas de la NBA, con Curry (37), Butler (36), Green (35) y Horford (39) como anclas de la alineación. Su experiencia sigue siendo invaluable, pero mantenerse saludable durante una temporada de 82 juegos se ha convertido en un desafío cada vez mayor.

«Ese es siempre un factor en un grupo de mayor edad», Kerr reconoció antes de la temporada. «El ritmo, el kilometraje… todo suma. Es por eso que monitoreamos los minutos y seguimos tan de cerca el rendimiento. Los muchachos van a tener que tomarse un descanso en los juegos».

Los Warriors (5-3) han navegado relativamente bien el inicio de la temporada, pero su capacidad para mantenerse competitivos depende de equilibrar el descanso y el ritmo. Kerr enfatizó la confianza en sus jugadores más jóvenes, incluido Jonathan Kuminga, Moisés Moodyy Podziemski, para dar un paso al frente en ausencia de veteranos.

«Hemos hablado como equipo sobre ganar sin algunos de nuestros jugadores clave», dijo Kerr. «Me siento seguro de los jóvenes que tenemos: pueden llenar esos zapatos cuando están vacíos».