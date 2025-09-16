Los guerreros rechazan la oferta comercial de Rival para Jonathan Kuminga

El Guerreros de Golden State Continuar firmemente en sus conversaciones de contrato desordenadas con un agente libre restringido Jonathan Kuminga. De acuerdo a Shams Charania de ESPNGolden State recientemente rechazó una propuesta comercial del Reyes de sacramento eso habría enviado a Kuminga a cambio de Monje Malik y una futura selección de primera ronda.

El rechazo de Golden State resalta cuán poco dispuestos son que se mueven del delantero de 22 años sin un retorno que creen que coincide con su valor.

Los guerreros rechazan la oferta comercial de Malik Monk de su rival

El paquete rechazado de Sacramento se centró en Monk, el segundo subcampeón del sexto hombre del año 2023–24, y una selección de primera ronda. En el papel, le habría dado a Golden State un anotador establecido en su mejor momento junto con una draft de flexibilidad.

Pero hubo claros inconvenientes. Monk, de 27 años, está bajo contrato por tres temporadas más en un cuatro años y $ 77.9 millones Firmó el verano pasado. Si bien ha mejorado cada año, su precio es significativo. Su alza a largo plazo también es limitado en comparación con Kuminga.

Kuminga, mientras tanto, promedió más de 15 puntos por juego la temporada pasada. Sigue siendo uno de los pocos jugadores jóvenes de los Warriors con potencial estrella. Golden State parece mucho más cómodo tratando de volver a firmarlo, incluso si las negociaciones han sido todo menos suaves.

Dentro del estancamiento continuo de los guerreros

La propuesta de los Kings no fue la única oferta que Golden State rechazó. Anthony Slater de ESPN informaron que los Warriors también rechazaron los marcos de firma y comercio de la Phoenix Suns involucrante Royce O’Neale y borrador de compensación.

En el corazón del enfrentamiento se encuentra la estructura del contrato. Golden State ha ofrecido a Kuminga múltiples marcos. Uno fue un trato de dos años y $ 45 millones con una opción de equipo en la segunda temporada. Otro fue una oferta más reciente de tres años y $ 75.2 millones. Ese acuerdo también incluyó una opción de equipo. Kuminga y su agente, Aaron Turner, han retrocedido contra esos términos. Prefieren garantías más largas o una opción de jugador.

Dueño Joe Lacob Incluso voló por todo el país en agosto para reunirse con Kuminga, Turner y Gerente General Mike Dunleavy en Miami, Según ESPN. Durante la reunión, Lacob presionó a Kuminga con una pregunta contundente: «¿Quieres estar aquí?» Kuminga respondió con uno de los suyos: «¿Incluso me quieres aquí?»

El regreso y el final ha subrayado cuán lejos permanecen los dos lados.

Lo que significa para Golden State

A medida que se acerca el campamento de entrenamiento, los Warriors han llenado solo nueve de sus 15 lugares en la lista. El futuro de Kuminga es el dominó que dará forma al resto de su temporada baja.

Compañeros de equipo estrella Draymond Green y Jimmy Butler Incluso he contactado a Kuminga para registrarse en su mentalidad y planes. Mientras tanto, entrenador en jefe Steve Kerr Según los informes, le ha dicho que tendrá un papel sustancial para comenzar la próxima temporada.

Aún así, la falta de progreso en las conversaciones de contrato deja todo inestable. Golden State no quiere perder a Kuminga por lo que ven como debajo de su valor. Preferirían volver a firmarlo con un contrato más negociable y mantener la flexibilidad de su lado. Ese enfoque también podría establecer la opción de explorar un intercambio más grande antes de la fecha límite, en lugar de establecerse ahora. Hasta que haya resolución, la franquicia permanece en el limbo.