El Guerreros de Golden State se ha instado a intercambiar Jonathan Kuminga Trey Murphy IIILa estrella 3 y d de los pelícanos de Nueva Orleans que, según los informes, codician.

Christopher Kline de Fansided Cree que los Warriors deberían incluir dos selecciones de primera ronda, junto con Kuminga, para atraer a un equipo de Pelicans que se someten a una mini-Rebuild. El escenario de firma y comercio requeriría que los pelícanos firmen a Kuminga para un contrato.

Los guerreros recibirían: Trey Murphy III

Los pelícanos recibirían: Jonathan Kuminga, dos selecciones de primera ronda (2026, 2032)

El escritor argumentó que Murphy, que hizo 3.0 tres por juego En sus últimas dos temporadas, sería un gran ajuste en un equipo de Warriors que juega con ritmo y espacio. A diferencia de Kuminga, que prospera con la pelota en sus manos, Murphy tiene la capacidad de atrapar y disparar junto a Stephen Curry, Jimmy Butler III y Draymond Green.

«Murphy es un tirador eficiente y de alto volumen que comienza a ofrecer un impacto a nivel de estrella para los Pelicans, por lo que cambiarlo por Kuminga, que no se ajusta a su lista de nueva apariencia en lo más mínimo, suena como un giro instantáneo».

Kuminga puede prosperar en Nola

«Murphy es el ajuste esquemático perfecto para Golden State en el ala. Puede bombardear 3s de mucho detrás del arco y beneficiarse de la gravedad de Curry y Butler. Su estilo de juego está mucho más alineado con los valores de Steve Kerr que Kuminga», agregó Kline.

El escritor argumentó que Kuminga podría encontrar su equilibrio en los pelícanos, que intercambiado Brandon Ingram A los Toronto Raptors a principios de este año, y podrían usar otro manejo de pelota y slasher para jugar junto a Zion Williamson.

«En Nueva Orleans, Kuminga asume un papel más importante. Pagaría un buen dinero para ver a Zion Williamson perder lentamente la cabeza como Kuminga y Poole Trade ISOS. En una nota más seria, Nueva Orleans tendrá un montón de atletismo y una capacidad de puntuación natural en la correa.

Guerreros Covet Trey Murphy III

Según el informante de la NBA Jake Fischer, el interés de los Warriors en Murphy se remonta al draft de la NBA de 2021 cuando seleccionaron a Moses Moody con la selección No. 14. La decisión significó que Murphy cayó a 17 años, permitiendo que los pelícanos redactaran HM.

«Trey Murphy en Nueva Orleans es alguien en lo que los guerreros realmente tienen interés», Fischer dijo En el cuaderno Insider Insider del informe de Bleacher. «Realmente, realmente necesitan a Kuminga desde un punto de vista de gestión de activos en un número norte de $ 8 millones en valor anual promedio. Lo necesitan mucho más cerca de ese umbral salarial de 20, 25, tal vez $ 30 millones».

La fuente agregó que los Warriors se acercaron a los Pelicans esta temporada baja, pero fueron rechazados.

«Las fuentes dicen que los pelícanos, para ser claros, han bateado los llamados para el jugador de 25 años, valorándolo altamente», Fischer informó en agosto en el boletín de Stein Line. «El delantero bidireccional jugará con un contrato en 2025-26, precisamente $ 25 millones, tan deseable como su talento».

Mientras que Murphy promedió 21.2 puntos, 5.1 rebotes y 3.5 asistencias la temporada pasada, Kuminga registró 15.3 puntos, 4.6 rebotes y 2.2 asistencias para los Warriors. A pesar de pertenecer a la misma clase de draft, Kuminga es tres años más joven y, por lo tanto, tiene más alza.