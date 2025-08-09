Los guerreros instaron a conseguir la exigencia de la ex top-5 en la idea comercial en negrita

El Guerreros de Golden State Necesito agregar piezas complementarias alrededor de su 4 veces campeón de la NBA y futuro miembro del Salón de la Fama Stephen Curry Antes de la temporada 2025–26, la temporada se apaga.

Mientras curry, Draymond Green y Jimmy Butler Su objetivo es llevar a Golden State en otra carrera de campeonato, la rotación aún tiene muchos signos de interrogación.

El enfoque de «dos timelinas» de los Warriors valió la pena en 2022 con un título, pero la lista ahora está en un lugar donde podría usar otra pieza joven capaz de ganar tanto ahora como en el futuro.

Un nombre potencial? Jaden Ivey.

Por qué los guerreros podrían apuntar a Jaden Ivey

De acuerdo a RB Hayek de Clutchpointsel Detroit Pistons‘ex No. 5 Pick General «está en el bloque de negociación«, Un desarrollo que hubiera sido impensable no hace mucho. Hayek señaló que la falta de tamaño de Detroit les dolía contra el New York Knicks y que el equipo tiene «Aprendí a jugar sin él«Gracias a piezas de profundidad como Caris ofrece.

Dean Simon de The Sporting News recientemente flotó un escenario en el que Golden State podría hacer una jugada para Ivey, lo que sugiere un paquete construido Brandin Underworks y otro joven activo.

Ivey está en forma y lo que podría costar

Ivey, de 23 años, estuvo en medio de una campaña de ruptura la temporada pasada antes de que un peroné fracturado el 1 de enero terminara su año antes. En solo 30 juegos, publicó máximos de carrera de 17.6 puntos, 4.1 rebotes y 4.0 asistencias mientras disparan un impresionante 40.9% de tres.

Su estallido, agilidad y acabado por encima del borde siempre han estado allí, pero 2024–25 trajo una versión más pulida y controlada de su juego, una que podría encajar sin problemas junto con Curry en la pista trasera de los Warriors.

El desafío? Etiqueta de precio. El talento, el contrato y la edad de Ivey lo convierten en una obtención costosa. Pero si Detroit está realmente abierto a moverlo y dispuesto a considerar un acuerdo para múltiples colaboradores jóvenes, Golden State al menos podría hacer una decisión intrigante.

Para un equipo que busca una puntuación constante y el atletismo en el perímetro, Ivey marca ambas casillas. Está lejos de ser seguro que los pistones apretarían el gatillo, pero si se presenta la oportunidad, este es el tipo de swing que podría remodelar el presente y el futuro de los guerreros.