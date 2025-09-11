Los guerreros instaron a conseguir guardia campeón de la NBA para emparejar con Curry

El Guerreros de Golden State permanecer atascado en el Jonathan Kuminga saga. El delantero de 22 años sigue siendo un agente libre restringido, y el enfrentamiento ha dejado a Golden State congelado en su lugar este verano. Alrededor de la liga, la creencia es que Kuminga no quiere ser parte de la organización a largo plazo. El problema? Los Warriors aún no han encontrado un oficio que tenga sentido.

Un escenario de un sueño ha sido flotado por Liam Willerup de Sports Illustrated: un intercambio con el Boston Celtics para guardia Derrick White.

Guerreros vinculados a Derrick White

White se ha convertido en silencio en uno de los guardias más valiosos de la liga. No tiene brillo de superestrella, pero hace todo lo que gana los juegos: defensa, movimiento de pelota, disparos y compostura en grandes momentos.

La mayoría de los puntos en 50/40/90% se dividen en playoffs: 466 – Larry Bird (1986) 387 – Kevin Durant (2019) 332 – Kawhi Leonard (2017) 267 – Derrick White (2023) pic.twitter.com/plqlgqknnv – statmuse (@statmuse) 3 de septiembre de 2025

Para los Warriors, White sería un sueño. Podría colocar al lado de Stephen CurryProteja las tareas de la pista trasera más dura y juegue con la pelota en alineaciones con Curry, Jimmy Butlery Draymond Green. En el papel, él es el «nuevo hermano» perfecto «.

Pero eso es exactamente por eso que Boston no querría separarse de él. Con Jayson Tatum Al margen para la temporada, el papel de White es aún más crítico. A menos que los Warriors estuvieran dispuestos a lanzar múltiples selecciones de primera ronda sobre Kuminga, es difícil ver a los Celtics entreteniendo la idea.

Los Boston Celtics ‘se rieron’ por la oferta comercial de Toronto Raptors para Derrick White, por @Zachlowe_nba «Hubo informes de que los Raptors ofrecieron la selección número 9 para Derrick White. Me han dicho que es cierto, pero que sucedió hace un mes y medio después de que Jayson Tatum se lastimó, … pic.twitter.com/v0vyuejx – nbacentral (@thedunkcentral) 29 de junio de 2025

Por qué es poco probable pero tentador

Como señala WillerupWhite cumplirá 32 al comienzo de la próxima temporada. Los Celtics podrían, en teoría, girar más jóvenes para extender su ventana. Aún así, es un tramo. Boston no ha demostrado indicios de que se muevan blancos, y los Warriors han sido extremadamente reacios a separarse del capital de capital, conservando ese tipo de paquete solo para una superestrella de nivel MVP, el tipo de jugador Giannis antetokounmpo Representaría si alguna vez estuviera disponible.

Es por eso que esto se siente más fantasía que la realidad. Kuminga por su cuenta no tiene el tipo de valor que tiene White. En todo caso, este sería un «mejor caso» para Golden State en lo que se ha convertido en una situación desastrosa con la agencia libre restringida de Kuminga.

Y, sin embargo, si alguna vez hubo un precio para White, los Warriors deberían pagarlo. Múltiples primicias, incluso. Es el tipo exacto de jugador que podría estabilizar esta lista, elevar al curry en la pista trasera y darle a Golden State su mejor tiro para exprimir un juego más profundo de este núcleo.