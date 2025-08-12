Los guerreros firmando al Horford solo aumentarían la mayor preocupación

Tél Guerreros de Golden State solo Que tengan unos años competidor para títulos con su núcleo de Stephen Curry, Draymond GreenY ahora Jimmy Butler.

Después de finalizar un trato con Jonathan KumingaEl equipo espera fichar al agente libre Al Horford. Sin embargo, incluso con la adición del Centro de Campeones, aumentan su más grande causa de preocupación en las próximas temporadas.

Según lo mencionado por Anthony Slater de ESPNCurry, Green, Butler y Horford tienen más de 35 años, y tratando de competir en una conferencia occidental con jugadores jóvenes aún para llegar a la mejor manera de sus carreras, la edad podría ser la caída de esta franquicia de Warriors que ha tenido un éxito increíble en la última década.

«JImmy Butler III cumplirá 36 antes del campamento de entrenamiento. Draymond Green cumplirá 36 años en marzo. Stephen Curry cumplirá 38 años antes el playoffs. Al Horford, el agente libre El mundo del baloncesto ha boletado para los Warriors, cumplirá 40 años durante el próximo De junio Finales de la NBA,» Slater escribió. «Eso es Cuatro titulares proyectados que intentan luchar contra el proceso de envejecimiento contra una liga que explota con jóvenes y mejorando el talento. «

Curry, Green y Butler son todos bajo contrato para los próximos dos añospero hay No garantizará que ningún éxito vendrá en ese momento. Con las estrellas más antiguas vienen más lesiones, y como se ve en Golden State recientemente, Una lesión puede cambiar el curso de un equipo temporada para peor.

Estrellas envejecidas en los Guerreros

Mientras es no como un equipo lleno de jugadores mayores no tuvo éxito en postemporada Antes, Golden Estado Front Office le pedirá a muchos jugadores múltiples que estén más cerca de la jubilación que a la cima de sus carreras. Sin embargo, cada una tuvo campañas exitosas la temporada pasada, a pesar de su ‘vejez‘ en relación con los términos de la NBA.

«BLa última vez que vimos los cuatro, todavía eran muy productivos. Curry terminado como Un guardia de All-NBA del segundo equipo. Verde terminó tercero en Jugador defensivo del año votando,» Slater escribió. «Butler se unió a los Warriors y, cuando se combina con Curry, los ayudó a cerrar la temporada regular con un récord de 22-5. Horford fue una parte vital del Celtics ‘ carrera de playoffs. «

Ninguno de estos tres, junto con su cuarto proyectado en Horford, ha visto una fuerte disminución en su juego general en los últimos años. Aunque Horford dio un paso atrás con el Boston Celtics La temporada pasada, los Warriors probablemente no Pídale a él o a Green que sea importante Factores en su ofensa.

Sin embargo, tanto Curry como Butler tuvieron fuertes resultados ofensivos la temporada pasada, presentando números de puntuación consistentes con sus promedios de carrera. Aunque Cada año trae más difícil tarea de competir en 82 juegos junto con a Posibles cuatro rondas de playoffs, sería una causa mayor de preocupación si Golden Estado Las estrellas ya estaban mostrando signos de su obra cayendo de un acantilado, que aún no ha sucedido.

Pero como agregó Slater, «Cualquier disminución incremental de cualquiera de los cuatro pondría mella en su ya Título de Long Shit Pasadas. «

Curry’s Futuro incierto

Si bien es casi imposible imaginar que un equipo de Warriors no sea dirigido por Curry, ese probablemente será el caso para fines de la década. Aunque Su carrera ha sido increíble, con cuatro campeonatos, un MVP final, dos temporada regular MVPS, el mejor temporada regular récord en la historia de la NBA, mientras se convierte en el El mejor tirador de tres puntos de todos los tiemposEl tiempo está funcionando para el futuro jugador del Salón de la Fama.

Curry sufrió una tensión en los isquiotibiales en su serie de playoffs contra el Minnesota TimberwolvesUna señal de un cuerpo con exceso de trabajo combinado con 15 años en la liga.

«TLa creencia interna es Curry’s La tensión en los isquiotibiales en la serie Minnesota fue un problema de desgaste después de un sprint dentro y fuera de la jugada seguida de una serie de primera ronda de siete juegos contra Houston,» Slater dijo sobre la lesión.

Curry también discutió el tema de la jubilación En una entrevista reciente. Dijo que aunque Quiere seguir jugando el mayor tiempo posible, cada vez que atravesar rehabilitación en la temporada baja, como esta, lo hace más difícil para quedarse en su apogeo.

«REhab da miedo y tú no quiero hacerlo» Curry dijo acerca de salir de la cancha con una lesión. «Entonces, si puedo pasar por las sábanas, siento que eso es el marcador en cuanto a cuánto tiempo puedo empujarlo. «

Independientemente de la edad, el talento en Golden State los convierte en un valioso oponente para cualquier equipo en los playoffs.

Como lo expresó Slater, «La temporada es un maratón. Rivales no estar alineado para enfrentar a un equipo de Warriors descansado en una serie de playoffs, pero el desafío será superar 82 juegos intactos y acelerados lo suficiente como para amenazar. «