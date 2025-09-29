Los guerreros agregan guardia defensivo cuando la temporada baja recoge

El Guerreros de Golden State Finalmente han avanzado con una de sus persistentes preguntas de temporada baja. Después de meses de incertidumbre, la selección de segunda ronda Will Richard ha conseguido un contrato garantizado de la NBA.

Según Shams CharaniaEl guardia de 22 años de Florida ha firmado un contrato de cuatro años con Golden State, con las dos primeras temporadas totalmente garantizadas. Es una inversión significativa para la selección general número 56 y muestra que los Warriors creen en su potencial a largo plazo.

La selección número 56 de Golden State, Will Richard, está firmando un contrato de cuatro años, con dos años totalmente garantizados a medida que los Warriors invierten a largo plazo en el novato, sus agentes Jared Mucha y Marcus Monk de Excel Sports Management le cuentan a ESPN. pic.twitter.com/ikp7xwhm8w – Shams Charania (@shamscharania) 29 de septiembre de 2025

Warriors Strike Deal con Will Richard

Richard casi salió del draft, pero Golden State lo recogió tarde en la segunda ronda. En la liga de verano de Las Vegas, mostró exactamente por qué. Él promediado 10.3 puntos, 4.3 rebotes, 2.0 asistencias y 2.3 robos en cuatro juegos.

Con 6 pies 3 pulgadas con una envergadura de 6 pies y 10 pulgadas, Richard se ajusta al perfil de los Warriors como un guardia de mentalidad defensiva que también puede espaciar el piso. Puede que no desempeñe un papel importante de inmediato, pero su potencial de 3 y d lo convierte en un proyecto intrigante que podría ganar minutos a medida que avanza la temporada.

Veteranos que se comprometen con los guerreros

Gran parte del verano ha girado en torno al estancamiento del contrato de Kuminga, pero Golden State ha estado asegurando en silencio otras piezas clave. Al Horford ha acordado un acuerdo de varios años y se espera que ancle la cancha delantera. Su pedigrí, liderazgo y habilidad para estirar el piso le dan a los Warriors una fuerza estabilizadora en el centro.

Breaking: El agente libre Al Horford se ha comprometido a un acuerdo de varios años con los Golden State Warriors, el agente Jason Glushon le dice a ESPN. Después de siete de los últimos nueve años en Boston y ganar el título de 2024, Horford entrará en su 19ª temporada de la NBA como centro titular de los Warriors. pic.twitter.com/xqtv2tjkef – Shams Charania (@shamscharania) 28 de septiembre de 2025

Gary Payton II también está regresando. Uno de los defensores perimetrales más implacables de la liga, continúa estableciendo el tono con su energía, dureza y química junto con las estrellas de Golden State.

De’anthony Meltonquien se mostró prometedor durante un corto período con los Warriors la temporada pasada, también está de regreso. Su mezcla de defensa y toma de tiro proporciona una profundidad muy necesaria en la pista trasera. Juntos, estos compromisos fortalecen el equilibrio de experiencia y versatilidad de la lista: los ingredientes en los que Golden State se apoyará mientras se prepara para otra carrera.

Los agentes libres Gary Payton II y De’anthony Melton se han comprometido a firmar acuerdos para regresar a los Golden State Warriors, según las fuentes ESPN. Payton, Melton y Al Horford ahora están encerrados para la lista 2025-26 de los Warriors. pic.twitter.com/h0xtsmstge – Shams Charania (@shamscharania) 29 de septiembre de 2025

Lo que significa para Golden State

Los guerreros están reuniendo una lista que equilibra la promesa con experiencia, sabiendo que cada movimiento importa en el crepúsculo de Stephen CurryS Prime. Richard ofrece la chispa de un joven guardia que podría convertirse en un contribuyente confiable. Horford, Payton y Melton proporcionan las manos constantes de los veteranos que saben cómo ganar.

No es el tipo de temporada baja que toma los titulares, pero puede ser el tipo que conserva la relevancia de Golden State. La base está siendo establecida, ladrillo por ladrillo, para un último empujón hacia un campeonato en la era del curry.