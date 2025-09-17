Los grupos extranjeros difundieron las teorías de la conspiración después de la muerte de Charlie Kirk







Rusia se mudó para amplificar las teorías de conspiración en línea sobre Charlie Kirk ‘ Matando solo unas horas después de que sucedió, sembrando las redes sociales con la aterradora afirmación de que Estados Unidos se está deslizando en la guerra civil.

Los grupos chinos y pro-iraníes también difundieron la desinformación sobre el tiroteo, con esos leales a los intereses de Irán que respaldan las teorías de conspiración antisemita, mientras que los bots vinculados a Beijing afirmaron que la muerte de Kirk muestra que Estados Unidos es violento, polarizado y disfuncional.

Los adversarios de los Estados Unidos han utilizado durante mucho tiempo cuentas de redes sociales falsas, bots en línea y desinformación para representar a los Estados Unidos como un país peligroso acosado por el extremismo y la violencia armada.

El asesinato de Kirk ha brindado otra oportunidad para aquellos en el extranjero ansiosos por dar forma a la comprensión pública al tiempo que inflaman la polarización política.

La muerte de Charlie Kirk y la próxima Guerra Civil, tuitearon el ultranacionalista ruso Alexander Dugin, cuya influencia le valió el cerebro del apodo de Putin «, refiriéndose al presidente de Rusia.

Los bots pro-rusos culparon a los demócratas y predijeron más violencia. Los medios estatales rusos publicaron artículos en inglés con titulares que reclaman una conspiración orquestada por las fuerzas sombrías: fue Charlie Kirk’s Killer A Pro.

Extranjero La desinformación constituye una pequeña fracción de la discusión general en línea sobre la muerte de Kirk, pero podría socavar cualquier esfuerzo para sanar divisiones políticas o incluso estimular una mayor violencia.

Hemos visto múltiples campañas rusas que intentan explotar «el asesinato de Kirk, dijo Joseph Bodnar, gerente de investigación senior del Instituto de Diálogo Estratégico. En muchos casos, las campañas no agregan nuevas afirmaciones pero están reciclando las que surgieron de usuarios estadounidenses. Eligen actores nacionales y los amplifican.

Los adversarios adaptan la desinformación

En cada caso, aquellos que difunden la desinformación lo han adaptado para sus propios fines. La propaganda china se ha centrado en la naturaleza violenta de la muerte de Kirk, pintando a los Estados Unidos como una nación de violentos propietarios de armas y extremistas políticos.

Las voces rusas han tratado de vincular la muerte de Kirk con el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania, incluso difundiendo una teoría de la conspiración de que el gobierno ucraniano mató a Kirk debido a sus críticas a esa ayuda.

Los grupos pro-iraníes tomaron una táctica diferente, reclamando Israel Estaba detrás de la muerte de Kirk y que el sospechoso estaba preparado para tomar la caída. Esta teoría de la conspiración se avecinó con grupos supremacistas blancos en los Estados Unidos, que muestra cómo las afirmaciones corrosivas pueden extenderse fácilmente en línea a pesar de los océanos y las barreras lingüísticas y culturales.

Las afirmaciones falsas y engañosas pueden difundirse rápidamente después de los grandes eventos de noticias a medida que las personas se conectan para buscar información. Los programas de inteligencia artificial que pueden crear video y audio realistas pueden hacer que sea aún más difícil encontrar la verdad, al igual que los chatbots de IA que rutinariamente ofrecen información falsa.

Sucedió nuevamente después del asesinato de Kirk, cuando la información errónea sobre el tiroteo y el sospechoso se extendieron rápidamente en línea.

En los últimos años, los grupos que buscan difundir confusión o desconfianza han incautado en los huracanes, las guerras, el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos, la Pandemia Covid-19 y otros desastres, así como los intentos de asesinato del presidente Donald Trump.

Los detalles varían, pero las teorías de conspiración impulsadas por los adversarios extranjeros sugieren que las instituciones estadounidenses el gobierno, el medios de comunicaciónLa aplicación de la ley, la atención médica están fallando y ya no se puede confiar, y es probable que sea más violencia.

Llama a las compañías de redes sociales para tomar medidas enérgicas

Independientemente de la fuente de la información, las compañías de redes sociales deberían hacer más para detener tanto la desinformación extranjera como los llamados domésticos de violencia, dijo Imran Ahmed, CEO del Centro para Contrarrestar el Odio Digital, que rastrea la desinformación en línea.

Las publicaciones que solicitan violencia de represalia después de la muerte de Kirk se han visto 43 millones de veces en X solo, según la investigación del Centro, aunque no puede decir qué puestos provienen de fuentes extranjeras.

Plataformas como X están fallando catastróficamente para limitar el alcance de las publicaciones que celebran asesinato y caos, dijo Ahmed.

Rusia, China e Irán han negado atacar a los estadounidenses con desinformación. Los funcionarios en China han retrasado específicamente las afirmaciones de que los bots de redes sociales chinos se están utilizando para amplificar las afirmaciones falsas sobre el tiroteo de Kirk.

China condena todos los actos ilegales y violentos. Dicho esto, nos oponemos firmemente a algunos políticos estadounidenses que acusan a China de inculcar la desinformación y alentar la violencia «,» un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino publicó en X.

Para los adversarios extranjeros que buscan sembrar discordia en los EE. UU., La desinformación puede ser altamente efectiva y barata. Para las autoridades que intentan mantener al público informado, las afirmaciones falsas sobre la muerte de Kirk son un esfuerzo potencialmente peligroso para secuestrar el discurso estadounidense.

«Hay una gran cantidad de desinformación que estamos rastreando, Utah El gobernador Spencer Cox, republicano, dijo en una reciente conferencia de prensa sobre el asesinato de Kirk. Lo que estamos viendo es que nuestros adversarios quieren violencia. Tenemos bots de Rusia, China, en todo el mundo que están tratando de inculcar la desinformación y fomentar la violencia.

Cox instó a las personas a ignorar las afirmaciones falsas que parecen diseñadas para provocar miedo y sugirió que los estadounidenses cierran las redes sociales y pasen tiempo con la familia.

