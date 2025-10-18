Los Grizzlies sufren otra lesión brutal

Getty

Grizzlies de Memphis guardia Scotty Pippen Jr. Se someterá a un procedimiento en el dedo gordo del pie izquierdo y será reevaluado en 12 semanas, según Shams Charania de ESPN. Esa línea de tiempo sitúa el registro más temprano alrededor de mediados de enero de 2026, dejando fuera a Pippen hasta bien entrada la temporada regular.

Lo que Scotty Pippen Jr. proporcionó la temporada pasada

Pippen logró un valor real en la rotación de Memphis en 2024-25, promediando 9,9 puntos, 4,4 asistencias y 3,3 rebotes en 21,3 minutos mientras disparaba al 48,0% desde el campo y al 39,7% desde la línea de tres. También registró minutos significativos en abril y registró 18,3 puntos por partido durante la serie de primera ronda de los Grizzlies contra Ciudad de Ololama. Esas repeticiones con el balón, además de un juego constante de pick-and-roll y una precisión mejorada en los puntos, lo habían posicionado como un creador secundario confiable al ingresar al campamento.

El problema del dedo del pie surgió por primera vez durante la pretemporada; Pippen se perdió las exhibiciones finales y quedó descartado. Luego, los Grizzlies siguieron adelante con el plan de procedimiento descrito.

Cómo Memphis maneja más lesiones

La ausencia de Pippen se suma a una abarrotada lista de lesionados que los Grizzlies han estado haciendo malabares hasta octubre:

Por qué es importante: Pippen era parte de la profundidad de guardia de Memphis detrás de Morant y Ty Jerome, un manejador del balón que mantenía la ofensiva organizada y podía alternar entre iniciar y espaciar. Su 39,7% en tres intentos el año pasado (en 2,8 intentos por partido) encaja bien con la presión del aro de Morant, y su aumento de abril insinuaba un techo más alto si las lesiones volvían a atacar. Con Pippen fuera al menos hasta el control de 12 semanas, Iisalo probablemente se apoyará más en Javón Pequeño y cam spencer para minutos de guardia secundaria, y en Vince Williams Jr. y potencialmente Kentavious Caldwell-Pope alineaciones para manejar más creación hasta que todos recuperen el ritmo.

Los Grizzlies vienen de una temporada de 48-34 en la que regresaron a los playoffs como el octavo puesto en la Conferencia Oeste. El Thunder arrasó con los Grizzlies, ya que las lesiones y tal vez la falta de cohesión después de un cambio de entrenador obstaculizaron a Memphis. A pesar de los reveses, el equipo tuvo algunos momentos bajo el entonces entrenador en jefe interino Iisalo y entra en 2025-26 como un contendiente de caballo oscuro en Occidente, siempre que pueda mantenerse saludable. También será el primer vistazo a los Grizzlies después del intercambio. Desmond Bane hacia magia de orlando esta temporada baja.

El contexto más amplio es el de Memphis tratando de estabilizar su salud después de una pretemporada intermitente. Si Jackson elimina las restricciones de minutos en el cronograma y Morant está activo para el primer partido, eso mitiga parte del golpe, pero el cronograma de Pippen aún recorta la flexibilidad en la sala de guardias para el primer tercio de la temporada. Memphis abre la temporada regular el 22 de octubre contra el Pelícanos de Nueva Orleans con la expectativa de que las ventanas de actualización para Clarke y Edey lleguen desde principios hasta mediados de noviembre, y el estado de Pippen no se volverá a evaluar hasta enero de 2026.