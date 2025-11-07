Los Grizzlies dan una actualización prometedora sobre el regreso de Zach Edey

En medio de las tensiones dentro del Grizzlies de MemphisEl equipo tuvo buenas noticias para los fanáticos con respecto a Zach EdeyEl regreso de una lesión. Edey no ha jugado un partido esta temporada después de someterse a una cirugía de tobillo en el receso de temporada.

hablando con Michael Wallace de Grizzlies.comEl entrenador Tuomas Iisalo compartió una actualización prometedora sobre el progreso de Edey.

«El año pasado, fue uno de los mayores impulsores de rebotes en ambos extremos, no sólo para nosotros, sino en toda la liga. Está haciendo un gran progreso y está exactamente donde se supone que debe estar en la línea de tiempo. Se ve muy bien en los entrenamientos… y será una incorporación muy, muy importante cuando regrese», dijo Iisalo.

Shams Charania de ESPN informó por primera vez que Edey se perdería el inicio de la temporada debido a una cirugía de tobillo. Se torció el tobillo durante un entrenamiento de verano, por lo que sus representantes y los Grizzlies decidieron pasarlo por el quirófano para reestabilizar su tobillo y corregir su excesiva laxitud ligamentosa.

El calendario de regreso de Edey

Los Memphis Grizzlies anunciaron antes del día de prensa a finales de septiembre que Zach Edey se perderá al menos de seis a nueve semanas mientras continúa recuperándose de su cirugía de tobillo, según informó el Prensa asociada.

El viernes 7 de noviembre se cumple la sexta semana desde que los Grizzlies anunciaron la actualización de Edey. El entrenador Tuomas Iisalo dice que el gran hombre está encaminado con su cronograma, lo que significa que podría regresar dentro de la próxima semana o dos. Ha intensificado sus actividades físicas y recientemente pasó tiempo con el Memphis Hustle en el NBA Liga G.

Santos Aldama Le gustó lo que vio de Edey durante sus entrenamientos recientes, diciéndole a Michael Wallace lo importante que es tener un personal médico realmente bueno.

«Tenemos el personal que tenemos. No es fácil. Es mentalmente una de las cosas más desafiantes. Ver cómo ha abordado esto, lo tranquilo y ansioso que está por regresar, cómo responde al margen, sabiendo que no puede estar activamente con nosotros (todavía). Pero puede estar con nosotros de una manera diferente. Habla muy bien de su personalidad, de cuánto quiere estar con nosotros», dijo Aldama.

Edey fue incluido en el primer equipo de novatos de la NBA y terminó quinto en la votación de Novato del Año. Promedió 9,2 puntos, 8,3 rebotes, 1,0 asistencias y 1,3 tapones por partido, mientras lanzaba un 58,0% desde el campo y un 34,6% desde más allá del arco.

La tensión de los Grizzlies eclipsa el regreso de Edey

Si bien el inminente regreso de Zach Edey es una gran noticia para los Memphis Grizzlies, Ja MorantLa creciente tensión con el cuerpo técnico y la franquicia es un tema más apremiante.

Morant ha expresado su descontento por la forma en que está siendo utilizado por el entrenador Tuomas Iisalo, lo que provocó su suspensión de un partido a principios de esta semana, según informó Damichael Cole de Memphis Commercial Appeal.

De acuerdo a Sam Amick del Atléticoel Lobos de Minnesota y Reyes de Sacramento están monitoreando la situación entre Morant y los Grizzlies. El dos veces All-Star promedia 20,0 puntos, 3,8 rebotes, 7,3 asistencias y 1,0 robos esta temporada. Sin embargo, está disparando los mínimos de su carrera del 38,3% en tiros de campo y del 14,0% en triples.

Los Grizzlies se encuentran actualmente en una racha de cuatro derrotas consecutivas de cara al partido del viernes contra los Mavericks de Dallas. Ocupan el puesto 13 en la clasificación del Oeste con un récord de 3-6.