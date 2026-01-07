Los grandes televisores, las mascotas con inteligencia artificial y los robots acaparan la atención en CES 2026







El Consumer Electronics Show (CES) 2026 se inauguraría en vega el martes, pero las primeras revelaciones llegaron.

Estos incluyen nuevos televisores como LG W6 Wallpaper de 9 mm de espesor, la mascota Sweekar AI que crece físicamente a medida que juegas con él, el televisor Samsung de 130 pulgadas «más grande del mundo» y robots que literalmente pueden doblarse hacia atrás.

Entre los juguetes tecnológicos también estarán Lego nuevos Smart Bricks, parte de un sistema ‘Smart Play’. Cada ladrillo está equipado con chips que reconocen otros ladrillos, miden la inclinación y el movimiento, generan sonidos, activan luces LED y mucho más.

