Los grandes planes de DFSK para 2026

Depok, VIVA – A partir de 2026 con medidas agresivas, PT Sokonindo Automobile amplía oficialmente su alcance en el mercado DFSK en la zona de amortiguamiento de la capital.

En colaboración con PT Sriwijaya Multi Motor (SMM), DFSK inauguró el distribuidor más nuevo con instalaciones 3S (ventas, servicio, repuestos) que está ubicado estratégicamente en Jalan Margonda Raya, Depok City.

La elección de Depok City no es sin razón. Como una de las ciudades consideradas con mayor crecimiento económico y movilidad en Jabodetabek, esta ciudad se considera un punto crucial para que DFSK fortalezca su dominio, especialmente en los sectores de vehículos eléctricos y comerciales.

El director de operaciones de PT Sokonindo Automobile, Franz Wang, enfatizó que la presencia física de los concesionarios es la clave principal para ganarse el corazón de los consumidores indonesios. Para él, la facilidad de acceso es la prioridad de la empresa este año.

«Nuestro objetivo es simple, es decir, hacer que los vehículos y servicios DFSK sean más accesibles para el pueblo indonesio. La accesibilidad es la base para generar confianza y relaciones a largo plazo con los clientes», dijo, citado por VIVA en la inauguración del concesionario en Depok, Java Occidental, el sábado 24 de enero de 2026.

Este distribuidor de DFSK Depok no sólo vende vehículos convencionales, sino que también sirve como escaparate de la tecnología futura de DFSK.

Todas las líneas de productos se muestran completas, desde el DFSK Super Cab, que es resistente en el sector comercial, hasta vehículos ecológicos como el DFSK Gelora E y el SERES E1.

Este paso está en línea con la ambición de DFSK en 2026 de convertirse en un actor importante en el ecosistema de vehículos de nueva energía (NEV) en Indonesia, respaldado por instalaciones de fabricación locales y el desarrollo de un sistema energético más seguro.

De acuerdo con la visión del fabricante, PT Sriwijaya Multi Motor, como socio distribuidor, se compromete a garantizar que los residentes de Depok tengan una experiencia de propiedad de vehículos sin problemas.

El propietario del concesionario PT Sriwijaya Multi Motor, Ivan Lukito, destacó que su presencia es la respuesta a las necesidades del mercado local, cada vez más inteligente a la hora de elegir los servicios posventa.

«Queremos brindar experiencia de ventas y brindar el mejor servicio posventa a nuestros clientes. Por eso estamos presentes en Depok City», dijo Iván en la misma ocasión.