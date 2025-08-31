Los grandes nombres se pierden el corte en el 2025 Omega European Masters

El 2025 maestros europeos omega En Crans-Sur-Sierre entregó su drama habitual contra el impresionante telón de fondo de los Alpes suizos, pero no todos los titulares provienen de quienes persiguen el trofeo. Con el corte establecido en tres bajo, varios de los nombres más reconocibles del golf quedaron empacando sus bolsas temprano. Para algunos, fue un Señorita por un solo Strokmi; Para otros, una continuación frustrante de una forma inconsistente.

Aquí hay un vistazo a algunos de los nombres más importantes que no llegó al fin de semana.

1. Eugenio Chacarra (−2)

Chacarra de España llegó a Suiza con optimismo, con el impulso de un año destacado por la victoria en el Héroe Abierto de India y varios top 10 acabados. Sin embargo, a pesar de un par de rondas respetables, el joven de 24 años cayó justo a la altura de la marca. Su 71 el jueves lo dejó con tierra para maquillarse, y aunque se recuperó con un agudo 67 el viernes, su total de dos bajo se perdió la línea de corte por un solo disparo.

La decepción se vio agravada por el hecho de que este marcado Chacarra’s segundo corte perdido consecutivoLlegando inmediatamente después de sus luchas en los Maestros Británicos. Para un jugador considerado una de las perspectivas más brillantes de España, fue un recordatorio de la volatilidad del golf y cómo incluso los juegos bien redondeados pueden desentrañarse frente a las configuraciones exigentes.

2. Alex Who (-2)

Pocos jugadores conocen a Crans-Sur-Sierre mejor que Noren, un dos veces campeón del Omega Masters europeos y favorito de los fanáticos del perenne. Sin embargo, la comodidad del sueco con el curso no fue suficiente para salvarlo del corte implacable. Las rondas coincidentes de 69 lo dejaron en dos bajo, el mismo destino que Chacarra, y justo a punto de extender su semana.

Lo que hizo que esta señorita sea sorprendente fue la forma de Noren en el evento: estaba recién salido de una victoria en el Maestros británicosun resultado que sugirió que estaba alcanzando su punto máximo en el momento adecuado. En cambio, se unió al grupo de grandes nombres que se dirigen a casa temprano, subrayando ese impulso y la confianza no siempre se traducen en resultados cuando las condiciones se endurecen.

3. Aaron Rai (—2)

La semana de Rai fue una historia de dos rondas. Un lento 73 el jueves lo dejó con una montaña para escalar, pero él casi Saqué un regreso con un excelente 65 el viernes. Su tarifa tardía hizo que los fanáticos creyeran que podría escabullirse dentro de la línea de corte, pero al final su final de dos bajo lo dejó agonizante menos que el umbral de tres bajo.

El inglés La frustración era evidenteComo este evento representó una de sus últimas oportunidades para impresionar Copa Ryder selectores. El estampado de la pelota de Rai a menudo ha sido alabado, pero la inconsistencia sigue siendo un obstáculo. Perder este corte por los márgenes más delgados puede resultar costoso en términos de impulso que se dirige a la caída.

4. Erik Van Rooyen (Repr)

Van Rooyen sudafricana Otra semana difícilTerminando en una sola vez después de las rondas de 70 y 69. Si bien los números no eran pobres, no eran suficientes para mantenerlo en el lado derecho de la línea de corte, y su nombre se agregó a la creciente lista de víctimas notables en Suiza.

Para Van Rooyen, el resultado es parte de una tendencia preocupante. Esto marca su duodécimo corte perdido en el PGA y DP World Tours Esta temporada, planteando preguntas sobre la forma y la confianza. Conocido por su poderoso juego y su comportamiento tranquilo, no ha podido unir resultados consistentes, y este último revés solo profundiza las preocupaciones sobre su año.

5. Nicolai Højgaard (E)

La estrella danesa Højgaard corrió la lista de sorpresas, terminando incluso par después de rondas de 73 y 67. Su mejora del viernes no fue suficiente para borrar las luchas del jueves, y el resultado terminó un racha constante de cortes hechos que data de junio RBC Canadian Open.

El momento es particularmente desafortunado, ya que Højgaard ha estado bajo un escrutinio cercano en las decisiones de la Copa Ryder. Perder el fin de semana en Suiza introduce dudas sobre lo que había sido un argumento fuerte para la inclusión. Todavía solo 24, Højgaard tiene tiempo de su lado, pero este tropiezo en Crans-sur-Sierre fue un recordatorio de que la experiencia y la consistencia aún están desarrollando piezas de su juego.

6. Wyndham Clark (+1)

Reinante Campeón abierto de EE. UU. Clark fue uno de los mayores choques de la semana. Un 72 de primera ronda lo dejó en problemas inmediatos, y aunque mejoró ligeramente con un 69 el viernes, su total de uno en Over lo dejó bien a la deriva del corte de tres bajo. Para un jugador de su pedigrí, la actuación fue una gran decepción.

Clark ha luchado con consistencia desde su Breakthrough GRAND VITA En 2023. Si bien sigue siendo capaz de brillantez, semanas como esta muestran la volatilidad que aún persiste en su juego. Su incapacidad para adaptarse a las estrechas calles y los verdes difíciles de Crans-sur-sierre sirvieron como un recordatorio de que el poder crudo solo rara vez es suficiente en este tipo de etapa.

7. Miguel Ángel Jiménez (+2)

El favorito de los fanáticos Jiménez, ahora de 61 años, trajo su Carisma y estilo de marca registrada a Suiza, pero no pudo igualarlo con una puntuación aguda. Las rondas de 72 y 70 lo dejaron en dos over, bien fuera de la línea de corte. A pesar de los destellos de su genio de juego corto, los errores de la camiseta y los disparos de aproximación resultaron demasiado costosos.

Para Jiménez, participación misma a menudo es parte de la apelación; Su estilo de cigarro en la mano y su longevidad lo han convertido en una figura de culto en el golf. Si bien perder el corte no fue inesperado dado su edad y su horario limitado, los fanáticos aún saborearon la oportunidad de ver al veterano español en acción. Su presencia agregó un sabor único a la semana, incluso si su tarjeta de puntuación no estaba a la altura.