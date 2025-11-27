Los grandes nombres pueden, pero no fuerces

VIVA – Vicepresidente General PSSI, Zainuddin Amalifinalmente abrió la voz respecto al avance de la búsqueda de un nuevo entrenador Equipo Nacional Indonesia.

Lea también: Da miedo, estos son los 23 jugadores de la selección nacional sub-22 de Indonesia en los SEA Games 2025



Después de separarse oficialmente de Patrick Kluivert, la federación ahora se está moviendo rápidamente para cazar a la figura que se considera adecuada para reconstruir la fuerza de Garuda.

La oportunidad está abierta porque Selección Nacional de Indonesia no tiene una agenda de partidos en fifa Jornada de noviembre.

La vacante en el cronograma le da a PSSI más libertad para acercarse a los candidatos que se considere que cumplen con los criterios. Si el proceso transcurre sin problemas, se prevé que el nuevo entrenador debute en la jornada FIFA de marzo de 2026.

Lea también: Final Mundial Sub-17: Portugal Vs Austria ¿Dónde se muestra?



Esta situación es un soplo de aire fresco para el público que no puede esperar a ver la nueva dirección de la selección de Indonesia en manos del nuevo capitán.

Varios rumores sobre los nombres en el radar de PSSI son cada vez más fuertes. Sin embargo, Zainudin Amali enfatizó que hay límites que no se pueden imponer, especialmente desde una perspectiva financiera.

«Capacidad, por supuesto. Por ejemplo, si la solicitud es demasiado cara y la federación no puede permitírselo, tampoco debemos forzarlo», dijo Amali.

Lea también: El orgulloso jugador de la selección nacional de Indonesia, Adrian Wibowo, recibe una extensión de contrato de Los Angeles FC



Hizo hincapié en que hay que ser realistas, porque contratar a un entrenador con reputación mundial sin duda implicará grandes costes.

Actualmente, el presidente de la Agencia de Equipos Nacionales (BTN), Sumardji, se encuentra cumpliendo una misión especial en Europa. Está previsto que se reúna directamente con varios candidatos potenciales antes de informar todos los nombres al Exco PSSI.

«Las conversaciones del señor Mardji serán decisivas. Definitivamente pedirán condiciones y las tendremos en cuenta. Con nuestras capacidades, tenemos que ser realistas», continuó Amali.

Más tarde, Exco discutirá y determinará quién es la persona más ideal para dirigir la Selección Nacional de Indonesia a largo plazo.

El nuevo entrenador no sólo debe formar un equipo, sino también supervisar una serie de grandes agendas. En 2026, Indonesia competirá en la Copa ASEAN y en varios partidos de la jornada de la FIFA. Mientras tanto, en 2027, Garuda espera la Copa Asiática.

«Sí, por supuesto, eso nos lleva a nuestros objetivos. ¿Cómo será la ASEAN? Luego, ¿cómo será en Asia? El Mundial será en 2030, mientras que nuestra gestión sólo durará hasta 2027. Así que estaremos juntos hasta 2027», dijo Amali.

Con varias agendas importantes por delante, PSSI espera que el nuevo entrenador pueda llevar a la selección de Indonesia a un nivel superior.